Artistii ieseni Alexia Urtoi si Matei Iancu, finalistii Eurovision Romania, recompensati de municipalitate - FOTO

Miercuri, 28 februarie, in debutul sedintei Consiliului Local, tinerii artisti ieseni Alexia Urtoi si Matei Iancu, care au ocupat locul al doilea in clasamentul finalei Eurovision Romania, au fost recompensati de executivul municipalitatii iesene cu diplome de excelenta. „Am avut doi candidati de la Iasi, Alexia si Matei, care ne-au reprezentat cu cinste la finala din Romania pentru competitia internationala Eurovision. Au reusit sa obtina un loc onorabil pentru doi copii de 16 ani, elevi ai Colegiului National si Colegiului National «Costache Negruzzi». Ei s-au clasat pe locul al doilea la nivel national, la o distanta foarte mica de castigatori. Le multumim pentru modul in care ne-au reprezentat! Le multumes ...