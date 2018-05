Aruncati-l pe John Kerry in puscarie!

John Kerry google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ANALIZA. Ultima data cand senatorul John McCain zacea pe moarte, se afla intr-o celula din penitenciarul din Vietnam, fiind brutal torturat. Deasupra difuzorului de propaganda, unul dintre colegii prizonieri de razboi ai domnului McCain isi amintea mai tarziu, americanii curajosi au auzit glasul, in mod clar acela al unui american, marturisind in fata Congresului ca fortele americane ca John McCain - nu vietnamezii nordici - au fost cei care au comis tortura si ucidere in Vietnam. Militarii americani "au violat personal, au taiat urechi, au taiat capete, au lipit fire de telefonie mobila de organele genitale umane si au dat drumul la curent electric, au taiat membre, au aruncat in aer cadavre, au im ...