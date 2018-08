As vrea sa va spun ca sunt bani“: Olguta Vasilescu vorbeste despre legea pensiilor

Potrivit B1.ro, ministrul Lia Olguța Vasilescu a anunțat aseară că săptămâna viitoare va fi făcut public proiectul legii pensiilor.„Aș vrea să vă spun că sunt bani de pensii, că am primit bani în plus la rectificarea bugetară pentru plata pensiilor, pentru că am făcut și o rectificare legislative pentru cei care au ieșit la pensie în 2011.A fost nevoie de zeci de mii de simulări, e un proiect mamut. Legea se va aplica etapizat, pensiile vor crește anual. Va intra și noua formulă de calcul și care veți vedea că aduce în plus creșteri la pensii“, a mai declarat Olguţa Vasilescu.