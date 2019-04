Asa arata Andreea Tonciu inainte. Dar sa vezi cum arata acum, dupa ce s-a maritat, s-a retras de la TV si s-a facut femeie de casa

Andreea Tonciu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Tonciu, fosta aparitie in emisiunile TV, ea find cunoscuta in viata de noaptea a Capitalei, si-a propus sa isi indeplineasca cea mai mare dorinta, aceea de a slabi pana la greutatea pe care ea o considera ideala: 45 de kilograme. Despre planurile pe care le-a facut pentru a reusi in ceea ce isi propune, Andreea Tonciu a vorbit pe larg la emisiunea ''Star Matinal'' de la Antena. Desi cunoscutii considera ca vedeta arata bine, Andreea Tonciu afirma ca ea personal nu este multumita de formele pe care le are. Ce spune Sanziana Buruiana despre fiica sa: E destul de greu... Pentru a reveni la greutatea initiala, Andreea Toncia trage din greu la sala si vrea sa mai slabeasca macar cat ...