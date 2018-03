Asa arata fiica lui Vali Vijelie cand era mica. Dar sa vezi cum arata acum, la 20 de ani! E mai atragatoare decat Betty Salam si Carmen Minune la un loc! Imagini inedite cu fina lui Adi Minune:

vali google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca Betty si Carmen sunt foarte cunoscute, folosindu-se de notorietatea tatilor si aparand mai mereu la televizor si in presa tabloida, nu acelasi lucru se poate spune despre fiica lui Valentin Rusu – sau Vali Vijelie, cum il stie lumea. Cati Rusu are 20 de ani si un nas de cinci stele. Este vorba chiar despre Adi Minune, care a decis sa ii puna finei sale numele de botez al sotiei, Cati Simionescu Desi are un tata celebru in toata Romania – chiar si in randul celor carora nu le plac manelele -, Cati nu viseaza la o cariera in muzica. Ci in una in lumea filmului. Ce-i drept, are toate sansele din lume, daca tinem cont de faptul ca s-a transformat, in ultimii ani, intr-o tanara foarte atragatoare. ...