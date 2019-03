Asa arata Raluca Badulescu fara peruca. Schimbarea este drastica

Toata lumea o stie si cam greu sa nu o stii, cu un look asa de... aparte! Raluca Badulescu este o aparitie aparte oriunde ar merge, dar ce ramane de ea odata ce arunca deoparte peruca si artificiile?

Nu este un secret ca interesantele coafuri ale Ralucai Badulescu sunt doar peruci. Asa se face ca multi se intreaba de ce poarta vedeta aceasta peruca si daca parul ei natural este o adevarata problema.

Parul este rar, bolnavicios si am putea chiar spune ca este la un pas de chelie. Astfel, nu-i nimeni surprins ca vedeta prefera sa se afiseze cat mai mult posibil cu peruca. Nu doar ca arata mai bine, dar ii permite si sa fie cat de versatila vrea ea sa fie.

Raluca Badulescu, distractie cu peripetii! „Ne-au dat maturatorii afara”

Raluca Badulescu a intrat in direct in emisiunea "Rai da' buni", in timp ce se afla in renovari. Vedeta a vorbit despre afacerea ei, despre nunta, dar si despre seara magica pe care a petrecut-o, la Forza ZU.

„Nu am fost cuvinte sa-ti spun. Alex a fost la primul concert din viata lui. Ne-ai facut o bucurie enorma in familie. A fost o seara magica, efectiv. Noi am fost ultimii, pana cand s-a dat cu matura. Am venit de dimineata si am plecat ultimii, sa stii! Ne-au dat maturatorii afara din Piata Constitutiei”, a marturisit Raluca Badulescu.

