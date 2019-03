Asa arata un tata de nota 10! George Burcea, intr-o ipostaza emotionanta alaturi de fetitele lui si ale Andreei Balan

george burcea copii

Dupa mare cumpana pe care a trait-o pe patul de spital, Andreea Balan se reface si se simte acum cum nu se poate mai bine. Vedeta il are alaturi pe sotul ei, George Burcea, care este absolut topit dupa cele doua fetite pe care le au impareuna si care i-a fost alaturi artistei in cele mai grele momente.

Pe contul ei de Instagram, Andreea Balan a postat o fotografie extrem de emotionant cu sotul ei, George Burcea si cu cele doua fetite ale sale, Ella si Clara Maria. Taticul este extrem de grijuliu si de-a dreptul topit dupa fetitele lui, iar acum, cei doi se bucura din plin de familia minunata pe care o au, dupa ce totul s-a terminat cu bine.

Andreea Balan, despre ceea ce a simtit George Burcea cand ea a fost resuscitata

Frumoasa artista Andreea Balan a lansat de curand un vlog in care atat ea, cat si sotul ei, George Burcea povestesc pas cu pas tot ce s-a intamplat la spital, din momentul in care vedeta a intrat in stop cardio-respirator.

„Nu m-am aflat niciodata intr-o astfel de situatie si a fost un moment in care trebuia sa sarbatorim, venea un copil, un al doilea copil si am vazut 2 lucruri total diferite. Am vazut venirea pe lume a Clarei, care era foarte frumoasa, iar in partea dreapta, daca mutai cadrul, erai tu, pe masa de operatii si fetele care te resuscitau. Nu stiai daca sa te bucuri, sa plangi, sa razi. Dupa au fost cateva ore in care medicii fugeau de mine, asistentii fugeau de mine. Am vazut ca este ceva grav, pentru ca te resuscitau” a povestit George Burcea.

