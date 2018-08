Asa da! In Spania, cei care ignora avertismentele salvamarilor sunt scosi din apa de politie! Ar trebui sa se faca asa si la noi? - VIDEO

Politia Spania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Spania, persoanele care ignora avertismentele salvamarilor sunt scoase din apa de catre politie. Aceasta actiune a politiei pe plajele din Spania a pornit din cauza zecilor de oameni morti in valurile marii din cauza ca nu au tinut cont de avertisementele salvamarilor. Credeti ca ar trebui sa se faca asa si la noi? Vezi si: Barbat de 31 de ani, inecat in Marea Neagra. Acesta muncea pe litoral In acest sezon, in Romania, cel putin 24 de persoane si-au pierdut viata din cauza ca au ignorat semnalele salvamarilor. Fa un material despre chestiunea asta si cu intrebare daca la noi se proceda asa ceea ce este corect sa se faca cum credeti ca ar reactiona lumea Ce parere aveti? Considera ...