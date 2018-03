Asa iti cureti si iti regenerezi ficatul in 3 zile fara sa iei pastile, e ca si cum ai unul nou – Uite ce trebuie sa faci cu o Telina.

Ficatul este unul dintre cele mai importante organe din corpul uman, rolul lui fiind esential pentru o calitate buna a vietii.

Cand acest organ incepe sa nu mai functioneze asa cum trebuie pot aparea o multime de boli grele care, in timp, provoaca decesul. Din fericire exista un truc simplu si eficient care stimuleaza regenerarea ficatului si il curata complet de toxine in numai 3 zile.

Tot ce trebuie sa faci este sa pui intr-un blender 6 cani de apa, 3 lamai, 5 tulpini de telina si o cana de patrunjel tocat.

Consuma amestecul de 3 ori pe zi, timp de 3 zile, iar in aceasta perioada incearca sa nu mai mananci alimente grele si sa bei multa apa. Vei observa ca la finalul curei te vei simti mult mai bine si chiar vei scapa de cateva kilograme in plus.

Telina: beneficii asupra sanatatii

Beneficiile pentru sanatate ale telinei nu implica doar scaderea tensiunii arteriale. Telina contine cel putin opt tipuri de compusi care lupta impotriva cancerului.

Planta face parte din aceeasi familie ca si patrunjelul si feniculul: Umbelliferae. Poate atinge chiar si inaltimea de 30-35 cm. Telina alba este cultivata in zone umbrite, ferita de lumina directa a soarelui. Astfel se explica de ce aceasta are o cantitate mai mica de clorofila in comparatie cu alte plante inrudite.

Radacina telinei este crocanta si este deseori utilizata pentru gatit, la supe sau salate. Are gust usor sarat, in functie de soi. De aceea, se recomanda ca sucul de telina sa fie amestecat cu sucurile fructelor dulci.

Beneficiile nutritionale ale telinei:

Frunzele de telina sunt bogate vitamina A, in timp ce tulpinile sunt o sursa excelenta de vitamina B1, B2, B6 si C la care se adauga potasiu, acid folic, calciu, magneziu, fier, fosfor, sodiu si aminoacizi esentiali.

Sodiul organic continut de telina este recomandat pentru consum, fiind esential pentru organism. Chiar si persoanele sensibile la sare pot consuma fara grija sodiul din telina, spre deosebire de sarea de masa, care ii afecteaza pe cei care sufera de hipertensiune arteriala.

Desi, cele mai multe dintre alimente isi pierd nutrientii in timpul gatitului, majoritatea compusilor din telina rezista la temperaturile inalte.

Beneficii pentru sanatate:

Consumul telinei contribuie la scaderea tensiunii arteriale. Atunci cand sucul de telina este combinat cu sucurile altor plante, beneficiile sunt sporite, pentru diverse afectiuni. Studii recente au demonstrat ca telina ar putea fi eficienta in combaterea mai multor forme de cancer.

Printre beneficiile sucului de telina se enumera:

– reducerea aciditatii – minerale importante din acest suc echilibreaza in mod eficient ph-ul sangelui din organism si neutralizeaza aciditatea.

– tonic – sucul de telina actioneaza ca un tonic perfect pentru atleti, de exemplu, iar dupa antrenamente inlocuieste electrolitii pierduti si rehidrateaza organismul cu minerale.

– cancer – telina este cunoscuta pentru compusii sai, care lupta impotriva cancerului, cu rol in oprirea dezvoltarii celulelor tumorale. Acizii fenolici continuti de telina, blocheaza actiunea prostaglandinelor care stimuleaza cresterea celulelor tumorale. Cumarinele contribuie la prevenirea formarii radicalilor liberi din celulele afectate de tumoare.

– colesterol – s-a demonstrat ca sucul de telina scade in mod eficient, colesterolul total, dar si colesterolul rau (LDL).

– colon si cancer de stomac – substante fitochimice, cumarinele continute de telina previn formarea si dezvoltarea cancerului de colon si stomac.

– constipatie – telina are efect natural laxativ si ajuta la relaxarea nervilor care au fost suprasolicitati.

– scaderea temperaturii corpului – cand vremea este calda iar atmosfera uscata, se recomanda sa se consume un pahar de suc de telina de doua-trei ori pe zi, intre mese. Acesta va contribui la normalizarea temperaturii corpului.

– diuretic – potasiul si sodiul din sucul de telina regleaza nivelul fluidelor din organism, stimuleaza productia de urina si ajuta la eliminarea excesului de lichid.

– inflamatie – poliacetilena din telina este un remediu uimitor pentru toate tipurile de inflamatie, ca si cele caracteristice artritei reumatoide, osteoartritei, gutei, astmului si bronsitei.

– functia renala – telina sustine activitatea normala a functiei renale, contribuind la eliminarea toxinelor din organism, fapt ce previne formarea pietrelor la rinichi.

– scaderea tensiunii arteriale – consumul zilnic de suc de telina, timp de o saptamana va duce la scaderea semnificativa a tensiunii arteriale. Un compus din telina va relaxa muschii din jurul arterelor, va dilata vasele de sange, iar acesta va circula normal. Pentru instalarea acestui efect, se va consuma suc de telina timp de o saptamana, se va face o pauza de trei saptamani, iar apoi cura se va relua.

– sistemul nervos – mineralele organice alcaline din sucul de telina au efect calmant asupra sistemului nervos, ceea ce face din telina o bautura ideala pentru cei care sufera de insomnii.

– scadere in greutate – se recomanda consumarea sucului de telina pe tot parcursul zilei. Acesta va diminua pofta de dulciuri si alimente satioase.

– pietre la vezica urinara si biliara – sucul de telina nu are doar efect diuretic, ci ajuta si la eliminarea pietrelor vezicii biliare si urinare.

Recomandari pentru consumul telinei:

Alegeti o telina verde, bogata in clorofila. Asigurati-va ca tulpinile si radacina sunt tari, nu moi. Daca doriti sa o pastrati in frigider, infasurati telina intr-o punga de plastic sau o carpa usor umezita. Nu o lasati prea mut la temperatura camerei pentru a nu se ofili. In cazul in care frunzele sunt ofilite, pulverizati putina apa peste acestea si puneti-o la frigider pentru a-si recapata prospetimea.

Atentie!

Telina este o planta suculenta care este acoperita de un strat de “pesticide” care o protejeaza de ciuperci. Acest strat protector contine psoralena, compus care nu este bine tolerat de unii oameni. Cei care manifesta probleme la nivelul pielii dupa ce consuma telina, ar putea experimenta sensibilitate la psoralena.

Persoanele cu tensiunea arteriala scazuta, au acuzat o scadere si mai accentuata a tensiunii dupa consumarea telinii. De aceea, daca va incadrati in aceasta categorie, evitati consumul constant de telina.

