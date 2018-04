Asa iti cureti si iti regenerezi ficatul in 3 zile fara sa iei pastile, e ca si cum ai unul nou – Uite ce trebuie sa faci cu o Telina

Ficatul este unul dintre cele mai importante organe din corpul uman, rolul lui fiind esential pentru o calitate buna a vietii.

Cand acest organ incepe sa nu mai functioneze asa cum trebuie pot aparea o multime de boli grele care, in timp, provoaca decesul. Din fericire exista un truc simplu si eficient care stimuleaza regenerarea ficatului si il curata complet de toxine in numai 3 zile.

Vei observa ca la finalul curei te vei simti mult mai bine si chiar vei scapa de cateva kilograme in plus.

In timp, ficatul daca nu este ingrijit corespunzator poate fi expus unei serii de afectiuni care pot provoca inclusiv decesul.

Asa cum tu obisnuiesti dimineata sa te speli pe fata si organele tale au nevoie de un mic ajutor din partea ta pentru a se curata de toxinele acumulate peste zi.

Mai ales daca alimentatia ta este presarata pe alocuri cu produse de tip fast food sau exista si anumite vicii care incetinesc activitatea metabolica, in special fumatul si consumul de alcool.

Telina stimuleaza regenerarea ficatului

Potrivit studiilor clinice efectuate pe calitatile acestei legume s-a ajuns la concluzia ca aceasta are capacitatea de a reduce colesterolul negativ din sange, cu pana la 20%. In plus, in frunzele sale se regasesc substante cunoscute sub denumirea de ftalide care contribuie la relaxarea musculaturii arterelor, astfel ca un consum regulat de telina contribuie la mentinerea tensiunii arteriale in parametri optimi.

Si calitatile sale nu se opresc aici, telina avand efect si asupra hormonilor, protejandu-i de factorii de stres.

Daca alegi sa consumi zilnic salata, suc sau smoothie la care sa adaugi telina vei observa cum colesterolul negativ va scadea considerabil.

Pentru a-ti mentine ficatul sanatos ai nevoie de un blender in care sa adaugi 6 cani de apa, 3 lamai, 5 tulpini de telina si o cana de patrunjel tocat.

Acest mix trebuie consumat de 3 ori pe zi, 3 zile consecutiv si in acest timp este necesar sa renunti al tot ce inseamna alimente grase, alcool, tutun, si sa bei suficenta apa.



