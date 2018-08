Asa se fac gogosarii in otet, fara fierbere si fara conservant. Reteta pe care o vei prepara mereu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ziua de azi se gasesc in comert tot felul de legume conservate, dar nu se compara cu cele facute in casa de gospodine. Inca de mici am fost obisnuiti cu borcane puse in camara. Cu totii suntem de acord ca langa o friptura merge foarte bine o salata de "muraturi". Astazi va vom prezenta o reteta de gogosari in otet care nu necesita fierbere si nici conservant. Pentru aceasta reteta avem nevoie de urmatoarele ingrediente: - 4 kg de gogosari - 400 ml otet de vin de 9 grade - 400 g zahar - 80 g sare pentru muraturi - o legatura frunze de telina - o lingura de boabe de piper - o lingura de boabe de mustar - trei bucati de hrean - cativa catei de usturoi - cateva frunze de dafin Mod de preparare: Se spala bine ...