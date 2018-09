Șase milioane de copii au murit anul trecut din cauza unor afecțiuni ce puteau fi prevenite, anunța ONU

Şase milioane de copii din întreaga lume au murit anul trecut din cauza unor afecţiuni care puteau fi prevenite şi a altor complicaţii, adică aproximativ jumătate din numărul de decese din cauze similare în 2000, când în cadrul Summitului Mileniului au fost aprobate obiective pentru a pune capăt sărăciei extreme, potrivit unui raport difuzat marţi de ONU, relatează Reuters preluată de Agerpres.

Liderii lumi au adoptat Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM-uri) în 2000, un an în care 11,2 milioane de copii cu vârsta sub 15 ani au murit din cauza unor boli care puteau fi prevenite, a lipsei de apă potabilă, malnutriţiei şi în timpul naşterii.Acest număr a scăzut la 6,3 milioane în 2017 - când un copil murea la fiecare cinci secunde - potrivit UNICEF, care a publicat raportul împreună cu alte agenţii internaţionale şi Banca Mondială."Milioane de nou-născuţi şi copii nu ar trebui să moară în fiecare an din cauza lipsei de acces la apă potabilă, la salubritate, alimentaţie adecvată sau servicii de bază de sănătate", a spus medicul Princess Simelela din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).Cele mai multe decese înregistrate anul trecut - 5,4 milioane - s-au înregistrat la copii cu vârsta sub cinci ani, potrivit raportului citat, care a constatat, de asemenea, că riscul ca bebeluşii din ţări din Africa Sub-Sahariană sau din Asia de Sud să moară este de nouă ori mai mare decât al bebeluşilor născuţi în ţări mai bogate.Acest număr a scăzut semnificativ din 1990, când 12, 6 milioane de copii cu vârsta sub cinci ani au murit la nivel global din cauza unor afecţiuni care putea fi prevenite, se menţionează în raport."Din 1990, am făcut progrese remarcabile pentru a salva copii, dar milioane mor încă din cauza condiţiei sociale şi a locului în care se nasc", a declarat Laurence Chandy, director de date şi cercetare pentru UNICEF. "Cu soluţii simple cum ar fi medicamente, apă potabilă, electricitate şi vaccinuri, putem schimba această realitate pentru fiecare copil", a precizat el într-o declaraţie.În anul 2015, ONU a înlocuit ODM-urile cu 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, care stabilesc un termen limită, anul 2030, pentru a pune capăt sărăciei, inegalităţii şi a altor crize globale, promovând în acelaşi timp iniţiative cum ar fi energia durabilă.Cu toate acestea, ONU a informat anul trecut că progresele înregistrate până acum au fost prea lente pentru a atinge ţintele stabilite, în principal din cauza violenţelor, inclusiv a războaielor.Agenda comună pentru 15 ani, aprobată în anul 2000 de cele 193 de state membre ONU, abordează astfel de probleme, între care mortalitatea infantilă, schimbarea climei, educaţia, foametea şi degradarea terenurilor.