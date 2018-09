Șase romane au fost nominalizate pentru Man Booker Prize 2018

Anna Burns, Daisy Johnson, Robin Robertson din Marea Britanie, Rachel Kushner şi Richard Powers din Statele Unite, şi Esi Edugyan (Canada) sunt cei şase autori incluşi, joi, pe lista scurtă a Man Booker Prize pentru Ficţiune 2018, care are o valoare de 50.000 de lire sterline, informează news.ro.

"Milkman” (Faber & Faber), de Anna Burns, "Washington Black" (Serpent’s Tail), de Esi Edugyan, "Everything Under" (Jonathan Cape), de Daisy Johnson, "The Mars Room" (Jonathan Cape), de Rachel Kushner, "The Overstory” (Willian Heinemann), de Richard Powers şi "The Long Take" (Picador), de Robin Robertson sunt romanele alese pe lista scurtă.

Numele lor au fost anunţate de preşedintele juriului, Kwame Anthony Appiah, în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc la sediul companiei Man Group din Londra, sponsorul premiului. El a remarcat că fiecare dintre romane este un miracol de inovaţie stilistică în care limbajul este în centrul atenţiei.

Lista scurtă, care include patru femei şi doi bărbaţi, acoperă o gamă largă de subiecte, de la povestea unui sclav în vârstă de 11 ani care scapă de pe plantaţiile de trestie de zahăr din Barbados, la un veteran care a participat la Debarcarea din Normandia şi care trăieşte cu sindromul stresului post-traumatic.

The Man Booker Prize este deschis autorilor de orice naţionalitate care scriu în limba engleză şi care au publicat în Marea Britanie şi Irlanda. Anula cesta, lista scurtă cuprinde trei scriitori din Marea Britanie, doi din Statele Unite şi unul din Canada.

Două romane au fost publicate de editorii independenţi Faber & Faber şi Serpent’s Tail, trei sunt de la Penguin Random House (două la imprintul Jonathan Cape şi unul la William Heinemann), şi unul a fost publicat la imprintul Picador de la Pan Macmillan.

Man Booker Prize for Fiction a fost acordat prima dată în 1969. Scriitori de orice naţionalitate pot înscrie romane, cu condiţia ca acestea să fi fost publicate în limba engleză, în Marea Britanie şi Irlanda.

Acesta este primul an în care romane publicate în Irlanda sunt eligibile pentru premiu, în urma schimbării regulamentului la începutul lui 2018.

Cei care au făcut selecţia pentru lista lungă de anul acesta au fost filozoful britanic de origine ganeză Kwame Anthony Appiah, scriitoarea scoţiană Val McDermid, criticul literar american Leo Robson, profesoara Jacqueline Rose (University of London) şi artista şi scriitoarea canadiană Leanne Shapton.

Între câştigătorii din ultimii ani ai premiului se numără Hilary Mantel, Paul Beatty, Marlon James şi, anul trecut, George Saunders.

Câştigătorul va fi anunţat pe 16 octombrie.

Anterior, "The English Patient" a câştigat Golden Man Booker Prize la festivalul care a marcat împlinirea a 50 de ani de la acordarea primului astfel de premiu literar.