ASF deschide o ancheta dupa listarea la bursa a companiei DIGI. Darius Valcov: Fondurile private de pensii care gestioneaza Pilonul II au investit banii ilegal in companie

Autoritatea de Supraveghere Financiara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ca urmare a aparitiei in spatiul public a unor informatii privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat (Pilon II) in actiunile unei companii listate la Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) transmite urmatoarele precizari: Avand in vedere principiul liberei circulatii a capitalului la nivel european, orice emitent dintr-un stat membru al Uniunii Europene (UE) se poate lista in alt stat membru UE, prin procedura de pasaportare (passporting). In astfel de situatii, prospectul de emisiune trebuie aprobat de catre autoritatea de supraveghere din statul de origine. In cazul listarii la Bursa de Valori Bucuresti a companiei Digi Comm ...