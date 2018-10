Asfalt Dobrogea SRL va executa drumurile din comuna Aliman, judetul Constanta (document)

Consiliul local al comunei Aliman, judeţul Constanţa, a încheiat recent un contract de “lucrări executie drumuri şi lucrări hidrotehnice (şanţuri, podeţe, rigole) în comuna Aliman, judeţul Constanţa"-cod cpv – 45233120-6 şi servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport- cod cpv 71322500-6". Valoarea contractului este de 14.884.474,84 lei.NICOLA GEORGE - primar, POPA IONEL - viceprimar,CRACIUN VIOREL - secretar comuna, CIORTAN ELENA - referent, comp.financiar-contabilBABACEA STANA - consilier local,COMAN VASILE - consilier local,CONSTANTIN GHEORGHE - consilier local,ENCICA DUMITRU - consilier local,MARIN FLORENTINA - consilier local, MINEA ADRIANA - consilier local,SIVRIU GHEORGHITA - consilier local, SIVRIU VALENTIN - consilier local,TOPALU GHEORGHE - consilier local, ZAMFIR ALEXANDRU - consilier local Membri comisiei de evaluare: 1. Craciun Viorel, secretar comuna Aliman - presedinte 2. Rizea Stelian, referent Primaria Comunei Aliman - membru; 2. Rotariu Vasilica, referent Primaria Comunei Aliman - membru, Membrii de rezerva: 1. Ciortan Elena, referent Primaria comunei Aliman - membru; 2. Zlavog Radu-Cristian, consilier Primaria Comunei Aliman - membru; Expert cooptat pe langa comisia de evaluare: Cinepa Anca-Simona, expert achizitii SC SIGMA TOUR CONSULTING SRLSC Asfalt Dobrogea SRL a fost înfiinţat în anul 2008 şi are sediul în Constanţa. Capitalul social, de 4.608.125 de lei, integral vărsat, este compus din 101 părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 45.625 de lei.Domeniul de activitate principal este "fabricarea altor produse din minerale nemetalice".Asociaţii şi administratorii societăţii sunt, din judeţul Tulcea, şiIurin Pancencu are un aport la capital de 45.625 de lei şi o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 1% / 1%, iar Grigore Comănescu are un aport la capital de 4.562.500 de lei şi o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 99% / 99%.În anul fiscal 2016, societatea cu 43 de salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 25.569.553 de lei şi un profit de 7.352.099 de lei. De asemenea, în anul fiscal 2017, societatea cu 64 de salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 13.521.902 lei şi o pierdere de 1.315.596 de lei. Recent, Asfalt Dobrogea SRL şi-a adjudecat de la Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa a contractul „Drum Poarta 7 - Poarta 9 - îmbrăcăminte cu asfalt - proiectare şi execuţie“, în valoare de 1.806.788,73 de lei.