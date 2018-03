Asistatii social traiesc ca boierii din ajutorul primit de la stat! Unii si-au facut chiar si vacante la Paris pe banii nostri! „Nu pot sa muncesc! Sunt bolnav, nici nu pot sa ma leg la sirete”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania, tara astistatilor social! Sunt sute de mii, iar majoritatea si-au inventat boli pentru a se sustrage de la munca! Ce-i mai grav e ca banii pe care ii primesc sunt munciti de noi… Avem sute de mii de asistati social care stau degeaba pe banii statului. Cand sunt chemati la munca, se dau suferinzi de boli grave. De exemplu, la Targoviste, din 300 de asistati social, 270 au cazut in depresie! Au si adeverinte medicale care sa le ateste boala! In Arges insa, asistatii sunt ceva mai sanatosi, dar foarte plimbareti! Cu ajutorul social in buzunar au dat fuga la Paris in concediu de… dupa odihna! Pozele afisate pe internet le-a vazut si primarul. CITESTE SI: Iasul este fruntas ca numar de puturosi. Mii de ieseni ...