Asistatii sociali, puturosii postaritei care le aduce banii: 'Ma doare inima cand muncesc. Imi vine sa vomit, imi vine ameteala!'

Postarita care imparte corespondenta in comuna damboviteana Contetesti a devenit populara pe , prin intermediul clipului sau video, transmis live pe reteaua de socializare, in care ii certa pe asistatii social ca nu ies la deszapezit. De aproape 16 ani, Ioana Cristea este postarita in comuna Contesti. Ea spune ca marti, 1 martie, pe un ger de crapau pietrele, a fost agasata de zecile de apeluri telefonice ale asistatilor social, care doreau sa afle de ce intarzie plata ajutoarelor. 100.000 de lei este suma pe care o primesc in fiecare luna cei 240 de asistati social din Contesti din partea statului. Ioana Cristea este si consilier local, si, fiind la primul sau mandat si-a pastrat cumva inocenta, lucru demonstrat de faptul ca ...