Asociația Procurorilor, solidara cu grefierii: Nu poți da vina pe un grefier pentru a-ți justifica greșeala

Asociația Procurorilor din România, condusă procurorul Elena Iordache, din Parchetul General, se solidarizează cu Sindicatul grefierilor, care a transmis că nu personalul auxiliar are ca atribuție întocmirea unui dosar de candidat. După precizările făcute de Sindicatul Grefierilor, Asociația Procurorilor transmite că o eroare a unui grefier nu poate constitui, pentru un magistrat, o justificare a