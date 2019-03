Asociația Procurorilor: Vasilica Danileț nu reprezinta voința membrilor. Dezavuam formele radicale de protest ale unor magistrați

Asociația Procurorilor din România își afirmă solidaritatea cu mesajul public transmis de conducerile curților de apel și tribunalelor prin care se exprimă „dezacrodul cu privire la formele radicale de protest” sau alte manifestări publice ale unor magistrați, manifestări care nu constituie opinia întregului corp al acestei categorii profesionale. Asociația Procurorilor arată, într-un comunicat de presă, The post Asociația Procurorilor: Vasilică Dănileț nu reprezintă voința membrilor. Dezavuăm formele radicale de protest ale unor magistrați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.