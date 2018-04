Asociatia Constanta Altfel“, a senatorului Chitac, face concurenta campaniei Curatam Constanta Noastra“, derulata de municipalitate

Despre „Constanţa Altfel“

Campania „Curăţăm Constanţa Noastră“, derulată de municipalitate, a început cu plantări de pomi fructiferi în zona Marvimex din Constanţa pe 29 martie a.c. şi va continua toată luna aprilie, cu mai multe activităţi.Anul acesta, în cadrul programului, Primăria Constanţa nu va mai oferi material dendrologic asociaţiilor de proprietari, ca în anii trecuţi, spune, inspector în cadrul Biroului de Presă al municipalităţii. Probabil că Primăria s-a gândit să mai facă economie în buget, de vreme ce, în perioada 2001-2017, autoritatea locală a plătit către Pomacost şi Sport Turism, pentru lucrări ce vizează spaţiile verzi, 45 de milioane de euro.O medie a sumelor cheltuite anual pentru înfrumuseţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ale Constanţei ne indică un buget de 2,6 milioane de euro pe an. Menţionăm că cifrele sunt comunicate chiar de Primărie.Revenind, „scăparea“ municipalităţii referitoare la materialul dendrologic este speculată de Asociaţia „Constanţa Altfel“, care îl are ca preşedinte pe senatorul independent, fost candidat la Primăria Constanţa din partea PNL. Astfel, printr-un anunţ pe pagina de Facebook şi prin intermediul unor afişe amplasate strategic la avizierul asociaţiilor de proprietari, „Constanţa Altfel“ susţine că vine în întâmpinarea oamenilor gospodari şi inovatori cu un concurs cu premii pentru asociaţiile de proprietari din Constanţa care amenajează şi întreţin spaţiul verde din jurul blocurilor.Eforturile depuse de constănţenii care participă la acest concurs vor fi răsplătite cu premii în valoare de 3.000 de lei, după cum urmează: premiul I - 1.500 de lei, premiul II - 1.000 de lei, premiul III - 700 de lei. Criteriile de evaluare în acordarea premiilor sunt: originalitatea, creativitatea şi implicarea cetăţenilor. Perioada de desfăşurare a concursului este 15 martie - 15 mai 2018.L-am întrebat pe senatorul Vergil Chiţac care este motivaţia acestei campanii şi de unde provin banii care vor fi oferiţi drept premiu asociaţiilor de proprietari. „Normativul UE privind spaţiul verde este de 26 mp pe cap de locuitor. Spaţiul verde din municipiul Constanţa, de care înainte se bucurau locuitorii oraşului, s-a redus dramatic la maximum 13 mp. Noi ne-am propus să facem ceva pentru oraş. Până acum s-au înscris şase asociaţii în competiţie. Banii la care faceţi referire provin din fondurile asociaţiei şi vă asigur că sunt fiscalizaţi“, a declarat senatorul Chiţac.Asociaţia „Constanţa Altfel“ a primit personalitate juridică de la Judecătoria Constanţa în noiembrie 2017. Preşedintele asociaţiei este senatorul. ONG-ul are cinci fondatori şi reprezintă şi se doreşte a fi, cel mai probabil, rampa de relansare a fostului candidat al PNL la Primăria Constanţa pe scena politică locală.