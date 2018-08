Asociatia Elevilor din Constanta: Consiliul Judetean Constanta are sansa de a intra in legalitate, aproband reducerile de 50% la transportul judetean pentru elevi si studenti!

„Sunt foarte mulți elevi care pot fi influențați de aprobarea acestui proiect, care intră în direct contact, zilnic, cu încălcarea legii, neputând beneficia de dreptul lor la abonamente reduse cu 50% la transportul județean. Miercuri se va lua o decizie ce le poate afecta în mod direct viitorul an școlar, pentru unii chiar să facă diferența între continuarea studiilor și abandonul școlar, motiv pentru care vom face tot posibilul ca rezultatul să fie unul pozitiv.” a declarat Mihai Tănase, președintele AEC.

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) și Asociația Studenților din Constanța (ASC) au purtat pe parcursul ultimului an de zile discuții cu reprezentanții Consiliului Județean Constanța pentru punerea în aplicare a alin. (1) și (2) ale art. 84 și alin. (2) al art. 205 din Legea 1/2011 care stabilesc reducerile la transportul județean pentru elevi și studenți, solicitând ca în proxima ședință de consiliu să se adopte un proiect de hotărâre pentru intrarea în legalitate.Discuțiile au început acum un an și din cauza faptului că demersurile efectuate nu au condus la rezolvarea problemei, AEC și ASC au trimis o adresă în data de 27 iunie 2018 către Consiliul Județean, prin care solicită respectarea legii și acordarea reducerilor, anexând, de asemenea, un model de proiect de hotărâre pentru acest lucru. Ulterior, reprezentanții AEC au purtat discuții atât cu secretarul județului, cât și cu președintele Consiliului Județean, Marius-Horia Țuțuianu, fără un rezultat concret, acesta neaflându-se pe ordinea de zi la ședința din luna iulie, fiind motivat prin lipsa rapoartelor comisiilor de specialitate.Pe această cale, AEC solicită public consilierilor locali să voteze responsabil acest proiect, întrucât ”legea este deja încălcată de 7 ani, iar orice zi în plus în care elevii și studenții nu pot să beneficieze de dreptul lor va atrage răspunderea lor directă, alături de creșterea ratei de abandon școlar și a absenteismului”.