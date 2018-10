Asociatia Home of Strings deruleaza proiectul "Opera in recital", la Ateneul Roman

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asociatia Home of Strings da startul proiectului ,,Opera in recital'', prima reprezentatie fiind Don Pasquale de G.Donizetti, miercuri, 10 octombrie, ora 19, la Ateneul Roman, sala mica. Durata evenimentului este de 2 ore si 20 de minute. Distributia artistica este urmatoarea: Don Pasquale-Mihnea Lamatic Doctor Malatesta-Fang Shuang Ernesto-Mihai Urzicana Norina-Maria Ungheanu Notar-Sergiu Neamtu Pianist-Tudor Scripcariu Don Pasquale (un burlac de 70 de ani care traieste in Roma) a dorit o casatorie intre nepotul sau orfan, Ernesto, si o femeie bogata. Ernesto este indragostit de Norina, o vaduva frumoasa, dar saraca, si refuza sa se supuna cerintelor unchiului sau. Ca pedeapsa pen ...