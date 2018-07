Asociatia lui Danilet vrea sa lase CCR in opt oameni: 'Unul dintre judecatori are un mandat care a depașit norma constituționala'

Manuela Fedorca a pierdut lupta cu kilogramele. Cum arata acum Manuela Fedorca (43 de ani) s-a concentrat, în ultima perioadă, asupra familiei și a lăsat deoparte aparițiile publice. Ocazie cu care a acumulat și câteva kilograme. Aflată pe litoral, solista a rămas în costum de baie și a ieșit în evidență silueta care nu mai este deloc demnă de un fotomodel. În concluzie, Manuela Fedorca, […] The post Manuela Fedorca a pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum appeared first on Cancan.ro.

Imagini unice cu Brigitte Macron, surprinsa in costum de baie! Cum arata prima doamna a Franței la 64 de ani Emanuel Macron și soția lui, Brigitte, par mai îndrăgostiți chiar niciodată! Cei doi au fost surprinși la plajă, iar cu această ocazie toată lumea a putut să admire din nou silueta perfectă a Primei Doamne a Franței. Brigitte Macron, soția președintelui Franței, Emmanuel Macron, este cu 25 de ani mai în vârstă decât partenerul ei […] The post Imagini unice cu Brigitte Macron, surprinsă în costum de baie! Cum arată prima doamnă a Franței la 64 de ani appeared first on Cancan.ro.

Ce a decis Tribunalul București in cazul celor cei doi suspecți banuiți ca ar fi ucis paznicii din Capitala Magistrații Tribunalului București i-au plasat sub control judiciar pe cei doi suspecți reținuți marți în dosarul morții paznicilor din Capitală, respingând propunerea de arestare preventivă a procurorilor. Inițial, cei doi bărbaţi au fost reținuți pentru 24 de ore de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București pentru omor, respectiv omor calificat. Conform unui comunicat […] The post Ce a decis Tribunalul București în cazul celor cei doi suspecți bănuiți că ar fi ucis paznicii din Capitală appeared first on Cancan.ro.

DEFINITIVAT 2018 | Aproape 9.000 de candidati sustin proba scrisa a examenului national de definitivare DEFINITIVAT 2018. Aproape 9.000 de candidaţi vor susţine, miercuri, proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, la una din cele 98 de probe de examen. Rezultatele finale vor fi afişate pe 27 iulie, la centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro, anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale.

Decizie surprinzatoare: Tribunalul Bucuresti i-a plasat sub CONTROL JUDICIAR pe cei doi suspecti in cazul paznicilor ucisi in fabrica de ciment Magistraţii Tribunalului Bucureşti i-au plasat sub control judiciar pe cei doi suspecţi reţinuţi marţi în dosarul morţii paznicilor din Capitală, respingând propunerea de arestare preventivă a procurorilor.

CCR discuta sesizare UDMR și USR in legatura cu Legea privind exproprierea din cauza de utilitate publica Curtea Constituţională a României discută miercuri sesizarea UDMR şi USR privind Legea pentru modificarea şi completarea Legii 255/2010 privind exproprierea din cauză de utilitate publică, potrivit Agerpres. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripesurse.ro ...

ULTIMA ORA - Decizia magistraților in cazul barbaților care au comis oribila crima din Capitala Magistrații Tribunalului București i-au plasat sub control judiciar pe cei doi suspecți reținuți marți în dosarul morții paznicilor din Capitală, respingând propunerea de arestare preventivă a procurorilor, conform Mediafax.Inițial, cei doi bărbaţi au fost reținuți pentru 24 de ore de către procuror ...

Cine este prima femeie care ar putea sa fie presedintele Romaniei Numele candidatului PSD la alegerile prezidentiale din 2019 este cea mai mare necunoscuta la acest moment. Daca PN...