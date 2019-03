Asociatia Municipiilor cere promulgarea cat mai rapida a bugetului si scurtarea perioadei de adoptare a bugetelor locale

Asociaţia Municipiilor din România (AMR) a adoptat miercuri o rezoluţie prin care îi cere preşedintelui Klaus Iohannis să promulge cât mai rapid legea bugetului, iar Guvernului să adopte o ordonanţă de urgenţă care să permită scurtarea perioadei de adoptare a bugetelor locale.

"Am adoptat în cadrul AMR o rezoluţie în trei puncte. Şi anume, solicităm domnului preşedinte ca legea bugetului să fie promulgată cât mai repede, pentru că deja activitatea primăriilor este grav afectată. Bugetul, aşa cum este el, ne ajută, pentru că neadoptarea lui este dezastru pentru noi toţi. Avem speranţa că ne va asculta şi ne va ajuta în această direcţie. Doi: solicităm o ordonanţă de urgenţă Guvernului, astfel încât, din cauza faptului că bugetul a fost aprobat atât de târziu, să facem o excepţie în acest an cu perioada de aprobare a bugetelor, pentru că deja este foarte târziu şi ne dorim să aprobăm bugetele cât mai repede. Activitatea instituţiilor este afectată. Trei: până când bugetul intră în vigoare, cotele de la 41,7 până la 60%, conform înţelegerii pe care o avem şi conform legii bugetului, pe perioada în care bugetul nu a fost în vigoare, solicităm ca Guvernul, la rectificarea bugetară, să o direcţioneze către autorităţile locale, aşa cum ne-am înţeles şi aşa cum au promis", a declarat preşedintele AMR, Robert Negoiţă.



Primarul Sectorului 3 a subliniat că scurtarea perioadei destinate adoptării bugetului local ar urma să fie valabilă doar în acest an.



"Conform legii, există o perioadă de 45 de zile în care noi putem să aprobăm, cu dezbatere publică şi aşa mai departe. Tocmai din cauza faptului că bugetul s-a aprobat atât de târziu, noi să mai aşteptăm încă 45 de zile, considerăm că este mult prea mult. Şi aşa activitatea noastră a fost grav perturbată. În consecinţă, solicităm o excepţie doar pentru acest an, în ideea de a avea cât mai repede bugetele aprobate", a explicat Negoiţă.



De asemenea, primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, a explicat că la nivelul consiliilor judeţene bugetele locale ar putea fi adoptate în zece zile, iar la nivelul localităţilor în 12 zile, dezbaterea publică desfăşurându-se pe o perioadă de cinci zile.



Prezent la Adunarea AMR, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a atras atenţia asupra modului în care bugetul autorităţilor locale este afectat de întârzierile apărute în adoptarea proiectului de buget pe 2019.



"Cred că de mâine dimineaţă vă puteţi apuca de scris petiţii, solicitări către domnul preşedintele Iohannis, încât să dea proiectul către Monitorul Oficial, singura cale să avem cât mai repede buget. Adică să nu uzeze de cele zece zile pe care legea i le permite, pentru a ţine, până la momentul la care trimite la Monitorul Oficial bugetul. (...) Ştiu că aţi pierdut cu toţii - ştiţi foarte bine - lunar cam 300 de milioane de lei. Noi am avut o previziune în buget, o estimare, vizavi de impozitul pe venit de 100% pe un anumit număr de luni din acest an. Cu întârzierea lui, acest număr de luni a scăzut. Nu pot să mă bucur că este o economie la buget. Ideea era să fie cheltuiţi bani la nivel local", a spus Teodorovici.