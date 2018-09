Aspirina – remediu extern pentru picioare si alte 9 intrebuintari ale aspirinei despre care cu siguranta nu stiati

Clasica aspirina nu este buna doar pentru durerile de cap sau pentru starile febrile. Se poate folosi inclusiv pentru picioare. O reteta veche si folosita in trecut de bunicii nostri este ideala pentru problemele pe care le avem la picioare. Modul de preparare este cat se poate de simplu, costurile sunt accesibile pentru toata lumea, iar efectele benefice sunt garantate. Astfel se pot rezolva multe probleme care ne dau multe batai de cap, printre care cea a calcaielor crapate, a varicelor sau a bataturilor dureroase din talpa.

Problemele expuse mai sus apar fie din cauza pantofilor care ne strang piciorul, fie din cauza deshidratarii. Vestea buna este ca odata ce ne decidem sa apelam la acest remediu, nici nu mai conteaza cum au aparut aceste probleme. Cine nu a avut grija si are calcaiele crapate isi va reveni rapid si va putea merge linistit, fara nicio durere sau jena. Mai trebuie amintit ca remediul descris jos este foarte bun si pentru varice, si pentru bataturi.

Remediul cu aspirina pentru calcaie crapate si varice se prepara foarte simplu. Pentru inceput este nevoie de urmatoarele ingrediente: 250 de ml de alcool (n.r. – 70% concentratie) si zece aspirine. In ceea ce priveste modul de preparare, nu exista niciun motiv de ingrijorare, intrucat totul se face fara mari eforturi. Astfel, se zdrobesc cele 10 aspirine pana cand se obtine o pudra fina. In acel moment, praful respectiv se amesteca impreuna cu alcoolul si mixul obtinut se lasa la rece minimum o zi si cel mult doua.

La finalul zilei, scoateti amestecul-minune din frigider si puneti pe o bucata de tifon o cantitate suficienta pentru a acoperi zona afectata. Nu uitati, solutia are efect daca este agitata foarte bine inainte de a fi aplicata pe picioare. Pentru a fixa cat mai bine pansamentul cu solutia, este recomandat sa folositi si o folie din plastic, pe care o veti infasura in jurul zonei afectate. Dimineata se indeparteaza pansamentul, se spala bine locul afectat si apoi zona respectiva se hidrateaza cu o crema de calitate. Acest „ritual” trebuie repetat 10 zile, in fiecare seara.

Efortul va merita, o sa vedeti. Varicele, bataturile, pielea uscata si crapaturile vor deveni doar niste amintiri urate. Multe medicamente pot fi folosite in scopuri diferite si ele functioneaza excelent, dar majoritatea persoanelor nu cunosc numeroasele utilizari ale acestora.

Acidul salicilic, de exemplu, care este componenta principala a aspirinei, se poate intrebuinta in mai multe scopuri si este foarte eficient, dar oamenii il folosesc doar ca pe anestezic si antipiretic. Noi am decis sa va povestim despre acele proprietati benefice ale acidului salicilic, despre care probabil ca nu stiati! Exista 9 intrebuintari ale aspirinei, care va vor surprinde si dupa ce veti citi acest articol, veti avea permanent aspirina in casa!

1. Usuca cosurile

Chiar si dupa perioada adolescentei oamenii mai pot avea din c’nd in c’nd cosuri. Tot ce trebuie sa faceti, in primul r’nd, este sa pisati o pastila de aspirina si sa apoi adaugati putina apa peste ea. Apoi aplicati pe cosuri pasta obtinuta si lasati-o sa actioneze pentru c’teva minute. Clatiti apoi cu apa si sapun. Roseata va disparea, iar cosul va trece cur’nd.

2. Intinereste pielea

Acidul salicilic din aspirina elimina celulele moarte ale pielii si excesul de sebum. Pisati 5 pastile de aspirina si amestecati-le cu un sfert de cana de apa si cu o lingurita de miere. Aplicati pe fata si lasati sa actioneze timp de 10 minute. Spalati-va cu apa calduta. Utilizarea regulata a acestei masti va trata problemele pielii si o va reintinerii.

3. Trateaza bataturile

Trebuie mai intai sa pisati 5 pastile de aspirina si sa le amestecati cu suc de lam’ie si jumatate de lingura de miere. Aplicati pasta pe bataturi si infasurati-va picioarele intr-un prosop cald. Apoi le inveliti in pelicula. Dupa 10 minute scoateti pelicula si efectele va vor surprinde!

4. Elimina matreata

Pisati 2 pastile de aspirina p’na veti obtine o pudra fina. Adaugati pudra in sampon si apoi folositi samponul. Aceasta combinatie va trata si va preveni aparitia matretii.

5. Elimina urmele de transpiratie

Acest truc usor va va ajuta sa eliminati urmele de transpiratie de pe haine: pisati c’teva pastile de aspirina si adaugati jumatate de cana de apa. Apoi inmuiati suprafata cu urme de transpiratie si lasati pentru c’teva ore.

6. Restabileste culoarea parului

Aspirina va poate ajuta sa va restabiliti stralucirea si volumul parului. Dizolvati 6-8 pastile de aspirina intr-un pahar cu apa calduta si aplicati solutia obtinuta pe par. Lasati sa actioneze timp de 10-15 minute.

7. Inlatura grasimea de pe vase

Trebuie sa preparati o pasta de curatare zdrobind c’teva pastile de aspirina si adaug’nd putina apa. Apoi incercati sa curatati vasele cu ea.

8. Aspirina va face ca florile din vaza sa reziste mai mult

Adaugati o pastila de aspirina pisata in apa din vaza cu flori. Dupa aceasta puteti fi siguri ca florile Dumneavoastra vor rezista mai mult.

9. Ajuta la ameliorarea simptomelor intepaturilor de insecte.

Pentru a ameliora inflamatia si m’ncarimea in cazul unor intepaturi de insecte, aplicati o pastila pisata pe zona afectata. Daca sunteti alergici la intepaturile de albina, mergeti la doctor.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.