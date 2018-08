Asta da trasnaie! Un politist rupt de beat a fost prins in trafic de colegii de la Rutiera! Seful Politiei a intervenit, dar a fost umilit si pus la colt!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Desi era beat turta si abia putea sa vorbeasca, politistul care avea o alcoolemie surprinzatoare se grabea sa ajunga la munca • Agentii de la Rutiera l-au tras pe dreapta fara sa stie ocupatia conducatorului auto, iar cand au simtit mirosul de alcool l-au pus sa sufle in etilotest • Politistul trebuia sa fie in municipiul Iasi, potrivit unei dispozitii a sefului Politiei de Frontiera Iasi, la ora la care a fost prins beat la Letcani • Ca urmare a incidentului a urmat o perioada de cateva luni in care a reusit sa evite sanctionarea sa • In cele din urma, seful Politiei de Frontiera a decis destituirea din functie a politistului ca urmare a abaterilor grave comise de acesta • Surpriza a fost si mai ma ...