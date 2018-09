Asta e toamna lor! Trei zodii cu noroc urias in dragoste, bani si cariera

Zodii toamna dragoste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toamna lui 2018, adica septembrie, dar si lunile ce urmeaza, aduc pentru trei dintre zodii numeroase succese pe toate planurile. Dragoste cu fluturi in stomac, ascensiune in cariera si bani frumosi in buzunare. Iata cele trei zodii cu noroc urias toamna aceasta: Leul are noroc in dragoste Daca esti in zodia Leu, astrele iti sunt favorabile pe plan sentimental, dar toamna vine si cu multe emotii din acest punct de vedere. Cei care au relatii fericite, vor merge mai departe, vor face un pas inainte, de exemplu se vor logodi, se vor casatori sau vor decide sa aiba copii. Va fi o perioada cu mare incarcatura emotionala, dar va fi frumos – o toamna pe care multi nativi o vor tine minte ...