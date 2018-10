Astazi a avut loc festivitatea de premiere a Campionatului National de Karate traditional pentru copii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In decursul acestei zile, in Sala Polivalenta din Iasi a avut loc festivitatea de premiere a Campionatului National de Karate traditional pentru copii, unde cei mai buni sportivi au fost rasplatiti pentru succesul pe care acestia l-au inregistrat. Timp de trei zile, municipiul Iasi a fost capitala karateului traditional romanesc. Cel mai important eveniment sportiv al anului in Iasi, ca numar de participanti, a debutat vineri la Sala Polivalenta. In organizarea CS Olympic Iasi, cu sprijinul Primariei Muncipiului Iasi, au debutat finalele Campionatului National de karate traditional, pentru copii. La startul competitiei au fost inscrisi 445 de copii, de la 39 de cluburi din Romania. "Dupa ce in u ...