Astazi e una din cele mai temute sarbatori ale toamnei! Ce sa nu faci sub nicio forma in aceasta zi

Teclele reprezinta una dintre sarbatorile temute ale toamnei. Biserica o praznuieste, la 24 septembrie, pe Sfanta Mare Mucenita intocmai cu Apostolii Tecla. In popor, se respecta cu sfintenie Teclele, stiute si drept Strefetite, Tresfetite ori Berbecari.

In datina strabuna, sarbatoarea Teclelor dureaza 3 zile. Si e inchinata unor creaturi de poveste, rele si razbunatoare. Daca nu sunt respectate dupa voia lor, aduc foc, molime si lupi. De aceea, la sate, gospodarii nu muncesc in aceste zile. Opresc morile de apa, nu rasnesc nimic, nu cosesc, nu matura si nu folosesc niciun obiect ascutit. Altminteri, cred ei, lupii ataca stanele. Ca sa nu pagubesti mai tarziu, trebuie sa nu dai nimic cu imprumut si sa nu cosi.

Teclele tin departe focul si lupii

Pe 22, in atentia credinciosilor ortodocsi se afla Sfantul Mucenic Foca. Totusi, rolul sau in panteonul sfintilor este mai putin cunoscut. Dar traditia i-a atribuit sfantului puterea de a fi aparator de rele si de durere. Mai mult decat atat, se spune ca, daca e respectat cum se cuvine, apara lumea de foc. Aceeasi putere o au si Teclele. La sarbatoarea Teclelor, berbecii si oile sunt pazite cu sfintenie, de unde si numele de Berbecari al sarbatorii, in unele zone.

Sfanta Tecla e „mama” celor bolnavi

Poate nu atat de cunoscuta pe cat ar trebui, Sfanta Mucenita Tecla a fost prima dintre femei care a avut de suferit pentru credinta ei curata in Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A fost ucenica Sfantului Apostol Pavel si a devenit un model de puritate sufleteasca si trupeasca. Oamenii i se roaga pentru ajutor atunci cand se afla in impas, cand trebuie sa reziste in fata tentatiilor si cand au nevoie de echilibru in viata. A reusit sa reziste ispitelor si a infruntat toate relele. A jurat sa-si dedice viata credintei crestine si sa ramana fecioara la trup si la suflet. Hotararea de a alege fecioria i-a infuriat familia, in special mama, care o logodise, la 18 ani, cu un tanar pe care il credeau de acelasi rang. Dar Tecla a refuzat casatoria si a fost prigonita. Fiind crestina, a fost data prada fiarelor salbatice, dar animalele s-au aciuat blande pe langa ea.

Cei ce au asistat la acele momente, vazand minunea, au trecut la crestinism. Pana si conducatorul cetatii a recunoscut puterea lui Dumnezeu si a eliberat-o pe Tecla. S-a stins la varsta de 90 de ani, iar azi capul sfintei se afla la Domul din Milano, mormantul si restul moastelor fiind in Siria, la Maaloula, intr-un asezamant de calugari care-i poarta numele. La noi in tara, exista o particica din ramasitele pamantesti ale sfintei la Manastirea „Sfanta Tecla”, din localitatea Predesti, la 11 km de Craiova.

