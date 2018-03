Astazi este ziua lui Ion Iliescu! Cati ani implineste fostul presedinte

Ion Iliescu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministru pentru problemele tineretului din Romania intre anii 1967-1971, dupa care, timp de sase luni, a fost secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman. Fostul presedinte Ion Iliescu isi sarbatoreste sambata ziua de nastere . Presedinte de onoare al PSD, Ion Iliescu s-a nascut la 3 martie 1930, in municipiul Oltenita, judetul Calarasi. In 1948, ca elev, s-a numarat printre fondatorii Uniunii Asociatiilor Elevilor din Romania. In 1956, a pus bazele Uniunii Asociatiilor Studentilor din Romania, organizata initial dupa modelul uniunilor nationale ale studentilor din tarile europene, ca organizatii profesionale ale studentilor. Si-a efectuat studiile universitare la Facultatea de Electr ...