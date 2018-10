Astazi incepe Campionatul National de Sah pe echipe, organizat la Gilau. VIDEO

Conferinta de presa Toma Alin

Localitatea Gilau, judetul Cluj, gazduieste in perioada 6.10-15.10.2018 Campionatul National de Sah Divizia A . Participa 9 echipe din toata tara. Cu aceasta ocazie, sahul de top revine in judetul Cluj dupa cel putin 40 de ani. In cadrul conferintei de presa prilejuita de acest concurs, care a avut loc sambata, 6.10.2018, in sala de Conferinte de la Motelul Gilau, maestrul Fide Toma Alin a explicat importanta acestuie eveniment pentru sahul clujean, oferind si mai multe informatii despre concurs.

Potrivit acestuia, echipa clujeana este favorita numarul patru dintre cele noua echipe participante, urmand ca prima runda sa aiba loc in cursul zilei de duminica, 7 octombrie, de la orele 16.00.

Ca o noutate absoluta pentru sahul clujean, principalele partide sunt transmise live.

