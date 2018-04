Astazi se celebreaza Ziua NATO in Romania. Ceremonii militare. Ce a transmis Mihai Fifor, ministrul Apararii Nationale

Astăzi, a avut loc, la sediul Ministerului Apărării Naționale, o ceremonie militară de înălțare pe catarg a drapelului național al României și a drapelului NATO cu ocazia Zilei NATO în România.De asemenea, la solicitarea autorităților locale, ceremonii asemătoare dedicate aderării României la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord s-au desfășurat și în municipii reședință de județ și în garnizonele locale, conform Legii nr. 390/2004.La 29 martie 2004, România a aderat în mod oficial la NATO, prin depunerea instrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, statul depozitar al Tratatului Alianţei Nord-Atlantice.Depunerea instrumentelor de ratificare a fost urmată, la 2 aprilie 2004, de ceremonia arborării oficiale a drapelului românesc la sediul NATO.În baza Legii nr.390 din 28 septembrie 2004, Ziua NATO în România se sărbătorește în fiecare an, în prima duminică a lunii aprilie. Ziua NATO este o sărbătoare publică dedicată democraţiei, spiritului european şi euroatlantic.Mihai Fifor, ministrul Apărării Naţionale, a transmis următorul mesaj cu prilejul sărbătoririi Zilei NATO în România:„Prima duminică a lunii aprilie este stabilită prin lege pentru celebrarea Zilei NATO în România. Este o sărbătoare importantă pentru noi ca naţiune, prin semnificaţia sa profundă, deoarece marchează aderarea României la NATO, cea mai puternică alianţă politico-militară din istorie. Obiectiv strategic al României, integrarea în comunitatea euro-atlantică a însemnat asumarea apartenenţei la o comunitate a valorilor şi a principiilor, bazată pe respect faţă de democraţie şi statul de drept pentru toate cele 29 de ţări membre. La 14 ani de la aderarea ţării noastre, românii beneficiază de cele mai puternice garanţii de securitate şi stabilitate din întreaga noastră istorie naţională.România şi-a câştigat, prin accederea cu drepturi depline în Alianţă, şansa de a-şi valida ireversibil vocaţia democratică şi pro-occidentală. Apartenenţa la NATO şi Uniunea Europeană, respectiv materializarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, reprezintă pilonii solizi ai fundamentului securităţii naționale și repere de bază în afirmarea pe scena relațiilor diplomatice ale țării noastre, ca o voce puternică în Europa şi în lume.Apărarea colectivă în cadrul aliat înseamnă astăzi, mai mult decât oricând, conștientizarea faptului că securitatea fiecărui stat poate fi asigurată mai eficient împreună decât separat. La Summit-ul NATO din 2016 de la Varșovia, am decis să consolidăm capacitatea noastră de apărare colectivă pe Flancul Estic al Alianței, astfel încât să fim mai bine pregătiţi în a genera simultan descurajarea și apărarea, în paralel cu asigurarea deschiderii către dialog și parteneriate cu statele care împărtășesc valorile și principiile comunității euroatlantice.Am participat pe 22 martie, în calitate de ministru al apărării naționale, la ceremonia semnării actului de declarare a capacității finale pentru Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est din București. Evenimentul, cu o semnificație deosebită pentru România, desfășurat la Centrul de Instruire Întrunită – Getica, demonstrează încă o dată contribuția substanțială pe care o aduce România la întărirea flancului estic al Alianței.Guvernul României îşi respectă angajamentul asumat prin Programul de Guvernare, acordând o maximă importanţă consolidării capacităţii de apărare a ţării şi acţionând pentru îndeplinirea obiectivelor majore atât în domeniul înzestrării, cât şi în cel al pregătirii şi instruirii trupelor. Astfel, începând cu anul 2017, România alocă Apărării două procente din PIB şi va continua să facă acest lucru până în 2026. În raportul anual al Secretarului General NATO sunt evidențiate performanțele României în ceea ce privește alocările pentru Apărare în anul 2017. Procentul cheltuit pentru înzestrare, în cadrul bugetului total, situează ţara noastră pe primul loc în cadrul Alianţei, cu 33%. Tot pe primul loc România se află şi în ceea ce priveşte rata creşterii bugetului apărării, comparativ cu anul precedent.Prin aceste măsuri active, se reconfirmă angajamentul de substanţă pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin României pe toate temele importante de pe agenda NATO, fundamentat pe decizia naţională de asigurare a resurselor bugetare necesare pentru modernizarea şi consolidarea capabilităţilor de apărare. Acordăm maximă prioritate respectării angajamentului asumat în Ţara Galilor în acest domeniu – Defence Pledge. Prin finanţarea adecvată a programelor de achiziţii de echipamente/tehnică esenţiale pentru înzestrarea structurii de forţe şi revitalizarea unor sisteme de echipamente şi tehnică militară existente, abordate cu prioritate anul trecut şi pe parcursul acestui an, țara noastră demonstrează că își îndeplinește obligaţiile ca membru al NATO şi că este un aliat credibil și predictibil în această regiune a Europei.Suntem, la nivel aliat, în plin proces de pregătire a viitorului Summit de la Bruxelles. Astăzi, prezenţa aliată avansată este materializată pe întreg Flancul Estic al Alianţei, atât în nord-est (arealul baltic), cât şi în sud-est, pe teritoriul naţional şi la Marea Neagră. Continuăm să ne focalizăm major asupra implementării sale şi, în acest context, aşteptăm în iulie decizii importante, cu relevanţă pentru postura de apărare şi descurajare aliată.De asemenea, suntem și vom fi alături de aliații noștri în structurile politico-militare, acolo unde se pun bazele securității colective pentru toţi cetățenii ţărilor aliate și partenere, în structurile de comandă și în centrele de pregătire şi, nu în ultimul rând, în teatrele de operații, acolo unde militarii noştri reprezintă cu mândrie ţara noastră, fiind cei mai importanţi ambasadori ai României în lume.Cu ocazia Zilei NATO, aduc un omagiu tuturor celor care și-au jerftit viața, în teatrele de operații ori în misiuni executate pe teritoriul național, în numele țării și pentru țară. Sacrificiul lor nu va fi nicicând uitat. Asigur familiile eroilor noștri că vor avea în Armata României permanent sprijin.Transmit, de asemenea, mulțumiri militarilor care poartă pe trup urmele luptelor duse, în numele libertății noastre, în teatrele de operații. Suntem permanent preocupați de adaptarea sistemului nostru de asistență la nevoile specifice ale veteranilor răniți, care merită pe deplin recunoștința noastră.Îmi îndrept, în egală măsură, gândurile către toți militarii Armatei României, activi, în rezervă ori în retragere care, prin modul exemplar în care și-au îndeplinit misiunile încredințate, atât pe teritoriul național, dar, mai ales, în teatrele de operații, prin curajul, devotamentul și dragostea de țară asumate necondiționat și dovedite permanent, au contribuit în mod semnificativ la integrarea României în Alianța Nord-Atlantică.La mulți ani, România!La mulți ani, NATO!“.