ASTAZI se decide soarta Laurei Codruta Kovesi. Ce decizie va lua Instanta Suprema

Laura Codruta Kovesi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Instanta Suprema judeca astazi contestatia Laurei Codruta Kovesi la masura controlului judiciar dispusa de Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie impotriva fostei sefe a DNA, anchetata pentru presupusa mita ceruta pentru repatrierea lui Nicolae Popa. Pe Laura Codruta Kovesi o asteapta o saptamana de FOC Laura Codruta Kovesi este pusa sub control judiciar de sectia de anchetare a magistratilor in dosarul privind mita pe care i-ar fi cerut-o lui Sebastian Ghita pentru repatrierea, din Indonezia, a fostului director FNI, Nicolae Popa, condamnat in lipsa la inchisoare. Laura Codruta Kovesi a contestat masura controlului judiciar dispus de procurorii Sectiei de anchetare a magistratilo ...