Astazi, se disputa semifinalele fazei judetene de la Memorialele Gheorghe Ola“ si Gheorghe Ene“

În Sala Sporturilor din Cumpăna au continuat fazele județene ale Memorialelor Gheorghe Ola (jucători născuți după 1 ianuarie 2009) și Gheorghe Ene (jucători născuți după 1 ianuarie 2010).Câștigătoarele celor două categorii de vârstă vor deveni campioanele Județului Constanța și se vor califica la turneele zonale ale Memorialelor Gheorghe Ola (2009) și Gheorghe Ene (2010).Rezultate înregistrate până acumLuni, 29 octombrie 2018:ora 9.00 Portul Constanța - Sparta Techirghiol 6-1 (2009, Grupa A)ora 10.10 Kinder Constanța - Junior Mangalia 13-1 (2009, Grupa A)ora 11.20 Academia Hagi - Kinder Constanța 8-1 (2010, Grupa B)ora 12.10 Sparta Techirghiol - Junior Mangalia 1-5 (2009, Grupa A)ora 13.20 Academia Hagi II - Kinder Constanța 3-9 (2009, Grupa A)ora 14.30 CS Năvodari - Kinder Constanța 0-10 (2010, Grupa B)ora 15.20 AS CS Farul Constanța - CS Năvodari 22-1 (2009, Grupa B)ora 16.30 Victoria Cumpăna - CS Eforie 8-3 (2009, Grupa B)ora 17.40 Academia Hagi - CS Năvodari 21-0 (2010, Grupa B)Marți, 30 octombrie 2018:ora 9.00 AS CS Farul Constanța - Luceafărul Constanța 9-2 (2010, Grupa A)ora 9.50 Trophaeum Adamclisi - CS Eforie 0-9 (2010, Grupa A)ora 10.40 CS Eforie - CS Năvodari 2-1 (2009, Grupa B)ora 11.50 AS CS Farul Constanța - Academia Hagi 1-5 (2009, Grupa B)ora 13.00 Luceafărul Constanța - CS Eforie 4-2 (2010, Grupa A)ora 13.50 Trophaeum Adamclisi - AS CS Farul Constanța 0-8 (2010, Grupa A)ora 14.40 Victoria Cumpăna - CS Năvodari 7-0 (2009, Grupa B)ora 15.50 CS Eforie - Academia Hagi 0-24 (2009, Grupa B)Miercuri, 31 octombrie 2018:ora 9.00 Academia Hagi II - Sparta Techirghiol 12-0 (2009, Grupa A)ora 10.10 Junior Mangalia - Portul Constanța 3-3 (2009, Grupa A)ora 11.20 Trophaeum Adamclisi - Luceafărul Constanța 1-6 (2010, Grupa A)ora 12.10 Academia Hagi II - Portul Constanța 1-2 (2009, Grupa A)ora 13.20 Sparta Techirghiol - Kinder Constanța 0-12 (2009, Grupa A)ora 14.30 AS CS Farul Constanța - CS Eforie 9-1 (2010, Grupa A)ora 15.20 Victoria Cumpăna - Academia Hagi 0-12 (2009, Grupa B)ora 16.30 CS Eforie - AS CS Farul Constanța 2-9 (2009, Grupa B)Clasament 2009 Grupa A: 1.Kinder 9p, 2.Portul 7p, 3.Junior Mangalia 4p, 3.Academia Hagi II 3p, 5.Sparta Techirghiol 0p.Clasament 2009 Grupa B: 1.Academia Hagi 9p, 2.AS CS Farul 6p, 3.Victoria Cumpăna 6p, 4.CS Eforie 3p, 5.CS Năvodari 0p.Clasament final 2010 Grupa A: 1.AS CS Farul 9p, 2.ACS Luceafărul 6p, 3.CS Eforie 3p, 4.Trophaeum Adamclisi 0p.Clasament final 2010 Grupa B: 1.Academia Hagi 6p, 2.Kinder Constanța 3p, 3.CS Năvodari 0p.Programul în continuareJoi, 1 noiembrie 2018:ora 9.00 Academia Hagi II - Junior Mangalia (2009, Grupa A)ora 10.10 Portul Constanța - Kinder Constanța (2009, Grupa A)ora 11.20 Victoria Cumpăna - AS CS Farul Constanța (2009, Grupa B)ora 12.30 Academia Hagi - CS Năvodari (2009, Grupa B)ora 13.40 Semifinala 1: AS CS Farul (Loc 1 Grupa A) - Kinder Constanța (Loc 2 Grupa B) (2010)ora 14.30 Semifinala 2: Academia Hagi (Loc 1 Grupa B) - ACS Luceafărul (Loc 2 Grupa A) (2010)ora 15.20 Semifinala 1: Kinder (Loc 1 Grupa A) – AS CS Farul (Loc 2 Grupa B) (2009)ora 16.30 Semifinala 2: Academia Hagi (Loc 1 Grupa B) – Portul (Loc 2 Grupa A) (2009)Vineri, 2 noiembrie 2018:ora 9.00 Finala mică (2010)ora 9.50 Finala mică (2009)ora 11.00 Finala MARE (2010)ora 11.50 Finala MARE (2009)