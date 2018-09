Astazi se sarbatoreste Sfanta Mucenita Sofia. Sarbatoare in familia Basescu

Una dintre nepoatele lui Traian Băsescu îşi sărbătoreşte astăzi ziua de nume.Sfânta Muceniţă Sofia alături de fiicele sale Pistis, Elpis şi Agapis sunt sărbătorite de către Biserica Ortodoxă în fiecare an pe 17 septembrie.Acestea au trăit in Italia in timpul Împăratului Adrian, care a domnit între anii 117-138. în limba greacă, numele de Sofia înseamnă înţelepciune.Sfânta Muceniţă a avut trei fete pe care aceasta le-a botezat dupa numele celor trei virtuti teologice.Pistis înseamnă credinta, Elpis se traduce prin nădejde iar Agapis înseamnă dragoste.Deoarece era o perioadă în care creştinii erau persecutati, Sofia si fiicele sale au avut mult de suferit. Prefectul provinciei, un om invidios si cu o inima neagra cu numele de Antioh le denunţă împăratului Adrian pe motiv ca acestea ar fi creştine.La auzul acestora împaratul le ordonează să se lepede de Dumnezeu si sa renunte la crestinism.Mai mult decât atat, pentru a le cruţa, Adrian le ceru sa aduca jertfa zeitei Artemis.Sofia şi fiicele ei au refuzat iar Adrian ordona ca fiicele Sofiei sa fie omorâte.Prin acest mod Sofia ar fi avut mult mai mult de suferit, nu doar din cauza torturii la care a fost supusa dar şi datorita pierderii fiicelor sale. Fetele sfintei, deşi erau de varste fragede – Pistis avea 12 ani,, Elpis 10 ani iar Agapis 9 ani – au fost martirizate în anul 137.Dupa ce văzu cu ochii ei cum fiicele sale sunt omorâte, Adrian îi dădu drumul considerând că toate aceste chinuri vor fi mult prea mult pentru orice mamă.Aşadar Sofia lua trupurile celor trei fete şi le îngropă pe un deal în afara cetăţii.Statu la mormântul lor timp de trei zile în care se ruga continuu, iar bunul Dumnezeu a decis să o ia alaturi de el la Ceruri unde fiicele sale o aşteptau.Mormintele Sfintei Sofia şi a fiicelor sale au fost gasite pe drumul roman Via Aurelia, loc unde s-a ridicat ulterior Biserica „Sfântul Mucenic Pangratie”.Începand cu anul 1992, Sfânta Muceniţă Sofia a devenit ocrotitoarea capitalei Bugariei.Sursă foto: atelieruldeicoane.ro