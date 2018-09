Astazi, se sarbatoreste Ziua internationala a limbajului semnelor

informeaă AGERPRES.

Începând cu anul 2018, la 23 septembrie este marcată Ziua internaţională a limbajului semnelor,Iniţiativa aparţine Federaţiei Mondiale a Surzilor (FMS), ce cuprinde 135 de asociaţii naţionale.Propunerea a fost adoptată în unanimitate de către Adunarea ONU, la 19 decembrie 2017.Data marcării Zilei internaţionale a limbajului semnelor a fost aleasă pentru a aniversa înfiinţarea FMS, la 23 septembrie 1951.În anul 2018, 23 septembrie este şi prima zi a Săptămânii internaţionale a Surzilor, iniţiativă a FMS din 1958.Tema primei Zilei internaţionale a limbajului semnelor este "Cu limbajul semnelor, toată lumea este inclusă!" (With Sign Language, Everyone is Included!'). Rostul acestei zile este de a sublinia atât importanţa practică şi culturală a limbajelor mimico-gestuale, cât şi de a atrage atenţia asupra necesităţilor persoanelor cu deficienţe auditive, în special nevoia de integrare socială, profesională şi culturală.Conform Convenţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, adoptată de ONU la 13 decembrie 2006, limbajele bazate pe semne au statut egal celor vorbite, căci sunt la fel de bogate, din punct de vedere gramatical, sintactic, lexical şi structural.În plus, statele semnatare se obligă să faciliteze învăţarea lor şi să promoveze identitatea lingvistică a comunităţii surzilor, surdo-muţilor şi hipoacuzicilor.În România, prima organizaţie dedicată persoanelor cu deficienţe auditive a fost Societatea Amicală a Surdo-muţilor din Romania, înfiinţată la 5 ianuarie 1920. A fost continuată de Asociaţia Surdo-muţilor din Republica Populară Română, din 20 iulie 1952.Primul preşedinte al acesteia a fost Gheorghe Georgescu, între anii 1952-1961.Primul Congres al surdo-muţilor din România a avut loc la 19 iulie 1953, la Bucureşti. Doi ani mai târziu, Asociaţia a participat în premieră la Congresul Federaţiei Mondiale a Surzilor, la Zagreb, potrivit http://ansr.org.ro.Actuala denumire a Asociaţiei a fost stabilită în cadrul Conferinţei naţionale din 1995.Sursă foto: AGERPRES