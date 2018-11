Astazi, Sfinții Mihail și Gavriil. Cum e bine sa ne rugam la cei doi Arhangheli

Biserica prăznuiește, an de an, pe 8 noiembrie, Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Rugăciunea către Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil este foarte puternică. „Dumnezeule Atotputernic, trimite-Ți Arhanghelul Tău, Mihail, spre ajutorul robului Tău (se rostește numele). Să-l scoată din mâna vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. O, mare Arhanghel Mihail revarsă mir bun asupra robului lui […] Articolul Astăzi, Sfinții Mihail și Gavriil. Cum e bine să ne rugăm la cei doi Arhangheli apare prima dată în AM Press.