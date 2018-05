Astazi, Ziua Internaționala a Asistentului Medical

ShareTweet In fiecare an, la 12 Mai se celebreaza Ziua Internationala a Asistentului Medical. Consiliul International al Asistentilor Medicali a stabilit, in 1965, ziua de 12 mai ca Zi Internationala a profesiei. Aceasta data nu a fost stabilita intamplator, decizia a fost luata in semn de respect fata de Florence Nightingale, care s-a nascuta la 12 mai 1820. Florence Nightingale este cea care a impus profesia de asistent medical ca una de sine statatoare in lume si a pus bazele asistentei medicale moderne . Ea a infiintat prima scoala medicala pentru aceasta categorie profesionala, in 1860, acesta fiind considerat primul pas in pregatitrea profesionala institutionalizata a asistentelor medicale, oana atunci fiind considerate „persoane nepregatite, care indeplineau munci umilitoare”, notează stiri.tvr.ro Anul acesta, această zi se de desfășoară sub tema „Asistentul medical este o voce – Sănătatea este un drept al omului”. Deși mulți oameni consideră că cei mai importanți oameni din sistemul de sănătate sunt medicii, s-a dovedit de-a lungul timpului că asistenții medicali joacă un rol cheie în toate instituțiile noastre medicale, fiind responsabili pentru bunăstarea, siguranța și recuperarea pacienților. Peste 120.000 de asistenti medicali si moase salveaza vieti in Romania alaturi de medici, infirmiere, brancardieri etc. ShareTweet