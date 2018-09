Astazi, Ziua Internaționala a Democrației. „Democratia in pericol. Soluții intr-o lume in schimbare”

Astăzi, 15 septembrie, marcăm Ziua Internațională a Democrației. Sărbătorită sub egida ONU din anul 2008, Ziua Internaţională a Democraţiei are scopul de a reaminti importanţa promovării şi protejării acestei valori universale. Tema zilei în acest an este „Democraţia în pericol. Soluții într-o lume în schimbare”, potrivit stiri.tvr.ro Este momentul în care se caută modalități de […] Articolul Astăzi, Ziua Internațională a Democrației. „Democraţia în pericol. Soluții într-o lume în schimbare” apare prima dată în AM Press.