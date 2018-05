Astazi, Ziua Naționala a Tineretului

Andreea Tonciu si sotul ei, Daniel Niculescu, au inceput sa se certe din ce in ce mai des. „Gurile rele" spun ca Andreei Tonciu ii place sa se distreze in continuare ca inainte sa fie maritata si ca lui Dani nu prea ii convine. Sotul i-ar fi interzis brunetei sa mai mearga la party-uri. Lucrurile au degenerat intre cei doi, in ultimele zile, iar Tonciu a „fugit" la Mamaia cu fetele, in inima petrecerilor de fite de pe litoral.