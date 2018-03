Astept despagubiri! Mari!    

Sorin Rosca Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa aproape cinci ani de lupta cu Agentia Nationala de Integritate in instantele de judecata, am castigat. Timp de cinci ani nu am fost un om integru. Pentru ca nu a vrut ANI. Acum sunt un om integru printr-o hotarare definitiva si irevocabila data de o instanta de judecata. Din aceasta perspectiva, calvarul pentru mine s-a sfarsit. Dar incepe calvarul pentru ANI. Fiindca ii cer despagubiri substantiale. Pe care sper din tot sufletul sa le plateasca cei vinovati. Nu dumneavoastra sunteti vinovati. Ci ei. Am fost ales senator in decembrie 2012, iar ANI m-a tras in teapa peste niciun an de zile. In luna octombrie 2013. In timp ce DNA executa, ANI, celalalt brat inarmat al statului paralel condus ...