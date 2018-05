Asteptarea a luat sfarsit. Cum se numeste noua emisiune a Gabrielei Cristea si cand va incepe

gabi

Avem noi detalii despre noua emisiune a Gabrielei Cristea. Indragita prezentatoare urmeaza sa apara curand pe micul ecran cu o noua productie care, cu siguranta, va fi un succes.

Fanii Gabrielei Cristea o pot revedea foarte curand pe frumoasa prezentatoare intr-un nou show de zile mari, "Te iubesc de nu te vezi", doar la Antena Stars.

Noua emisiune se va numi "Te iubesc de nu te vezi" si va fi, asa cum ne-a obisnuit Gabriela Cristea, o emisiune despre dragoste.

Emisiunea "Te iubesc de nu te vezi" va fi transformata intr-un dating show, un loc in care oamenii vor avea sansa sa-si gaseasca sufletul pereche. Noua emisiune prezentata de Gabriela Cristea, "Te iubesc de nu te vezi", va purtea fi urmarita in curand doar pe Antena Stars.

Gabriela Cristea este foarte entuziasmata de revenirea pe micul ecran cu emisiunea "Te iubesc de nu te vezi" si a transmis un mesaj fanilor ei, in urma cu cateva zile, in exclusivitate pentru Spynews.ro.

"Ma bucur tare mult ca ma intorc in televiziune, si mai ales ma bucur ca o fac intr-un proiect in care cred mult. Am avut nevoie de aceasta mica pauza pentru a ma bucura de minunea din viata noastra, dar acum e momentul ca mami sa mearga la munca. Spun <munca>, dar pentru mine nu este munca. Atunci cand faci cu placere ceea ce faci, nu poti considera ca muncesti. Abia astept sa ma intalnesc cu telespectatorii de care imi este foarte foarte dor. Le spun sa stea pe Antena Stars pentru ca le-am pregatit o emisiune foarte tare si sunt convinsa ca le va placea" a declarat Gabriela Cristea despre noua sa emisiune "Te iubesc de nu te vezi" in exclusivitate pentru Spynews.ro

