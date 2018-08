astrocafe.ro:Atmosfera astrala August 2018. Iubiti versus prieteni

Luna August ne aduce dinamism, provocări de tot felul și chiar dacă este vacanță în general, în particular va predomina senzația că avem multe și mărunte de făcut, că trebuie cumva să ne continuăm munca.Cele mai vizate Semne zodiacale sunt Leul, Vărsătorul, Fecioara, Taurul și Capricornul. În funcție de harta natală a fiecăruia dintre noi și de felul în care sunt configurate aceste Semne vom resimți stările, trăirile, senzațiile și evenimentele deja cunoscute, însă vor apărea și noutăți.Suntem în continuare sub influența eclipselor, deoarece se produce ultima din acest an calendaristic în Semnul Leului. De această dată se vor evidenția relațiile sentimentale și cele de prietenie sau susținere socio-profesională. Ceva se termină, ceva începe. Tentația va fi de a amesteca relațiile sentimentale cu cele profesionale. Sau de a ne focaliza mai mult pe dezvoltarea unei cariere profesionale, în detrimentul vieții personale. În paralel, poate chiar fără să ne dăm seama, vom avea tendința de a controla, domina, manipula, provoca și de a căuta informații secrete care să ne ajute cumva în diverse domenii ale vieții. Și totuși, cel mai vizat segment este cel profesional și al imaginii publice, al imaginii noastre în ochii celorlalți.La nivel macro sunt posibile dezvăluiri uimitoare, chiar șocante pe alocuri despre persoane publice, despre decizii și despre acțuni întreprinse mai demult și ale căror efecte se observă acum.Axa Leu-Vărsător este foarte activă și iată de ce.În Leu, pe 11 August se formează aspectul de Lună nouă și eclipsa parțială de Soare în Leu. Tot în acest Semn avem Nodul Nord al Lunii, Mercur aflat în mișcare aparent retrogradă până pe 18, după care își reia mersul direct și Soarele, care se bucură de această poziție privilegiată până pe 23 August.Și cu toate că dintre Semnele de Foc, doar Leul este vizitat de planete și Berbecul de planetoidul Chiron – și el aflat în mișcare aparent retrogradă –, focul îl resimțim din plin și la propriu și la figurat. Însă este vorba despre un foc distorsionat, scăpat de sub control uneori și dacă nu suntem atenți, ne poate strica multe în viața noastră.În Vărsător, din 6 August, Luna neagră începe să tranziteze acest Semn timp de aproximativ nouă luni de zile, reiterând evenimente plănuite, petrecute, decise, începute în perioada Octombrie 2009 – Iunie 2010. Este bine să ne amintim în ce situație eram atunci, ce decizii am luat sau ce contracte/colaborări am semnat și să comparăm cu situația în care suntem astăzi. Și mai bine ar fi dacă am descoperi punctele tari și pe cele slabe ale perioadei de atunci și ceea ce a urmat în toți acești ani până acum.Asta ne ajută să înțelegem ce a fost corect, ce a fost mai puțin corect, să înțelegem lecțiile de viață ce rezultă de aici și, mai departe, să operăm schimbările necesare. Se închide o etapă și se deschide o alta. Și, la fel, ca și în cazul eclipselor, depinde de harta natală personală a fiecăruia dintre noi, respectiv în ce domeniu de viață există Vărsătorul, cum este configurat nativ, derivând de aici felul în care tranzitul Lunii negre ne va răscoli viețile.Marte este retrograd în Vărsător până pe 13 August, după care revine tot în mers retrograd în Capricorn. Deci din nou se vor evidenția aspectele legate de segmentele din harta personală reprezentate de aceste Semne zodiacale. La nivel macro se vor relua aspecte sociale și profesionale de anvergură, însă cele care implică sprijin de la alții cum ar fi instituții, organizații, asociații cu diferite scopuri, printre care și sprijinirea, ajutorarea instituțiilor publice. La nivel personal este posibil să reluăm discuții sau acțiuni cu diferite autorități.Soarele se va muta în Semnul restrictiv și exigent al Fecioarei pe 23 ale lunii, îndemnându-ne să ne pregătim de o nouă etapă de muncă, să ne îngrijim de propria persoană, să adoptăm un stil de viață sănătos și chiar să ne ocupăm și de îmbunătățirea mediului în care trăim.În Semnul Taurului, Uranus va intra în mișcare aparent retrogradă, influențându-ne subtil pe un anumit segment de viață personală. Nativii Taur, cei cu Ascendent în Taur, dar și toți ceilalți vor constata un soi de revenire, lentoare în ceea ce privește acumulările materiale, relațiile sociale care ne aduc bani sau bunuri, dar și tendința spre stagnare, fixare în idei și planuri neperformante, ca și o mare dorință de confort.Frământările sociale continuă, cele personale la fel, însă după 27 ale lunii, când Marte își reia mersul direct în Capricorn, ne vom simți mult mai bine, ușurați parcă de poveri știute și mai puțin știute, dar simțite. Abia după această dată vom găsi soluții viabile la toate situațiile în care ne aflăm și le vom putea aplica cu succes, dacă sunt spre binele nostru suprem și al celor din preajma noastră.Se remarcă următoarele zile și intervale în care energia este fluctuantă, distorsionată, putându-ne încurca mult planurile dacă ne înverșunăm să mutăm munții din loc: 1, 3, 10 – 11, 25 – 28. Prudență, răbdare, toleranță, evitarea semnării contractelor de orice fel, dietă, somn suficient, cultivarea umorului.Cugetarea lunii AUGUST: „.” – A. I. Herzen.