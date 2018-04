astrocafe.ro: Atmosfera astrala MAI 2018: Schimbari de anvergura pe toate planurile!

Foarte importantă și interesantă va fi atmosfera astrală a lunii Mai! Pe sfera cerească se petrec schimbări ale mersului planetelor, respectiv unele schimbă Semnul zodiacal, oferindu-ne un spectacol de stări, trăiri, senzații, emoții și evenimente cu totul și cu totul deosebite.După multă vreme, Focul se mai domolește, pentru că în primul rând Semnul Berbecului este părăsit de planete, iar celelalte două Semne de Foc, Leul și Săgetătorul, se remarcă foarte discret astfel: în Leu se află în continuare Nodul Nord al Lunii, iar în Săgetător pe 29 Mai se va forma faza de Lună plină.Se accentuează foarte mult Pământul, aspect cu care ne-am mai întâlnit. Totuși, nu vom avea suprize prea mari, decât dacă am uitat sau nu am luat în seamă cele petrecute cu Pământul, la propriu, în anii anteriori.Dintre Semnele de Pământ, doar Taurul și Capricornul sunt vizitate de planete, subliniind munca perseverentă, acumularea bunurilor materiale, exacerbând posesivitatea și rigiditatea în gândire și, nu în ultimul rând, nevoia imperioasă de reorganizare a vieții sociale.Până pe 21 Mai vom avea un soi de lentoare în acțiuni, pentru că Soarele se află în Taur până la această dată. Tendința de a fi relaxați, de a ne folosi mai mult cele cinci simțuri fizice, de a ne asigura cumva confortul va fi accentuată și dăunătoare pe alocuri.Însă intervalul 14 – 16 Mai va bulversa liniștea și mersul molcom tipice Taurului, prin intrarea lui Mercur, apoi a lui Uranus și în paralel formându-se și faza de Lună nouă.Unul din cele mai importante evenimente astrale ale acestei luni este intrarea lui Uranus în Semnul Taurului. Pentru că mișcarea acestei planete este lentă, ea parcurge întregul Zodiac în 84 de ani, astfel că din 84 în 84 de ani ajunge în același Semn.Deci Uranus a mai fost în Taur acum 84 de ani, respectiv în perioada 1934 – 1941. Evenimentele din acea perioadă și filozofia de viață a oamenilor de atunci se vor relua sub diverse forme în perioada actuală, atâta vreme cât Uranus va tranzita Taurul, respectiv perioada 2018 – 2026. Este posibil să revină în atenție ceva din moda acelor vremuri, exemplele de bune practici, dar și aspectele mai puțin plăcute. Pe scurt, istoria se va repeta în decoruri schimbate, dar cu același fundal.De departe, cei mai vizați nativi de tranzitul lui Uranus în Taur vor fi cei născuți în această Zodie, cei care au marcaje importante în Taur și fiecare dintre noi pe segmentul de viață reprezentat de Taur în Destinul personal. Ceea ce se petrece în perioada 15 Mai – 7 Noiembrie va fi un preambul subtil, dar suficient de clar, pentru ce va urma din Martie 2019 încolo.Pe 15 Mai se contruiește faza de Lună nouă în Taur, moment ce va declanșa o nouă etapă vizavi de felul în care ne raportăm la muncă, la implicațiile ei, la relații cu străinătatea versus relații cu locurile natale. Este un moment tensionat, pentru că agresivitatea și conservatorismul nefondat se vor remarca mult și bine prin discuții aprinse sau acțiuni negândite suficient de bine.Planeta Marte părăsește temporar Semnul Capricornului pe 16 ale lunii și se îndreaptă spre Vărsător. Avem puțin Aer pe parcursul lunii Mai, pentru că doar Venus petrece ceva vreme în Semnul de Aer al Gemenilor, respectiv până pe 20 Mai, iar Balanța nu are vizitatori.Marte în Vărsător ne îndemnă la acțiuni mărețe, desfășurate în folosul comunității, în folosul celorlalți, la acțiuni de anvergură. Totul este să acționăm cu discernământ și numai spre binele nostru și al celorlalți.Faza de Lună plină se construiește pe 29 Mai, evidențiind din nou relațiile cu străinătatea, filozofia de viață, segmentul educației, călătoriile. Ceva se finalizează o dată cu acest moment, fie că este vorba despre relații, fie că ne remodelăm concepțiile, ideile sau planurile de viață.În următoarele zile și intervale este nevoie de ceva mai multă prudență, discernământ, să cerem ajutorul celorlalți dacă ne confruntăm cu situații deosebite și, nu în ultimul rând, să cerem ajutor divin: 1, 4 – 6, 12 – 16, 21, 27, 29 – 31 Mai.Orice ar fi și cu orice am avea de-a face, știm foarte clar ce avem de făcut și mai ales ce atitudine trebuie să abordăm. Cum nimic nu este nou sub Soare trebuie doar să vrem să fim realiști și să ne îmbunătățim viața la superlativ.Cugetarea lunii– L. FeuchtwangerAstrolog Anca Stoica