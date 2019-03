Astrocafe.ro: Cand ai decis ce nu poti fi?

Cand ai aflat ca viata nu e ceva ce arata cum alegi, ci cum ti se da.Cand ti s-a spus, cu titlu de verdict, ca tu „nu esti de capul tau” si mereu trebuie sa faci ce se cade.Cand ti s-a interzis sa gandesti si ai fost incurajat sa inghiti, pe nemestecate, informatii de tot felul.Cand intrebarea ti-a fost interziza sau ridiculizata.Cand creatiile tale au fost trecute cu vederea sau invalidate.Cand ceea ce simteai nu era luat in considerare, pentru ca nici macar sa simti nu e treaba ta, ci trebuie sa simti „asa cum e normal”, dupa mama, tata sau alti oameni pe care i-ai ascultat.Cand ai aflat ca in viata nu este despre ceea ce vrei, ci despre ceea ce trebuie.Cand ai crezut ca nu e bine sa faci alegeri care sa adauge bucurie in viata ta, ci alegeri care sa evite tristetea si suferinta.Cand ai invatat ca schimbarea nu este o optiune de mai frumos, mai bine si mai usor, ci un compromis, un pericol, o mare greutate.