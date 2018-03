Astrocafe.ro: Luna plina in Fecioara, 2 martie 2018. Pastreaza ce e functional!

Luna plina in Fecioara (2 martie 2018, ora 2:50 am) pune accentul pe functionalitate, indiferent din ce unghi ne privim viata si pe noi insine. Este un moment cu o energie care ne imputerniceste sa echilibram voia inimii cu cea a mintii, sa abordam viata si experientele ei din perspectiva simtului practic, eficientei si claritatii.Luna plina este in sine un moment de culegere a roadelor, a amplificarii si plenitudinii, a coacerii. Fiind vorba despre Fecioara, cu atat mai mult ne referim la recolta, la un moment in care putem vedea clar ce am semanat, inca din toamna anului trecut cand a fost Luna noua in acelasi semn. Prin urmare, aceste zile sunt precum un ecran pe care se deruleaza imaginile create de noi insine, o realitate compusa din tot felul de trairi, experiente si rezultate care nu reflecta nimic altceva decat alegerile noastre din ultimele luni si toti pasii facuti pentru a implini dorinte, scopuri, idealuri. Ca ne place sau nu punctul in care ne aflam, asta e o alta discutie si tine de bilantul interior si de onestitatea fiecaruia fata de sine.Axa vizata de aceasta Luna plina este cea a caselor II-VIII, o axa a acumularii, a beneficiilor materiale, a administrarii resurselor de orice fel. Si e posibil ca in acest moment sa iasa la iveala ceea ce nu mai functioneaza pentru noi in acest moment, fie ca e vorba de serviciu, anumite proiecte, asocieri, afaceri sau pur si simplu e legat de imaginea de sine ori de convingerile legate de bani.Axa Fecioara-Pesti este o axa de sacrificiu, de renuntare si altruism.Cand spun sacrificiu, ma refer la renuntare, la a ceda ceva din noi, ceva ce nu ne mai e de folos, ceva ce ne opreste sa fim liberi si cu bucurie in acest moment al vietii noastre. A sacrifica, e cu sensul de a renunta, de a elibera si purifica. E un moment excelent pentru a intra intr-un "program" de purificare, detoxifiere, transformare, de la interior catre exterior.Iata posibilitatile acestei luni pline in Fecioara:FunctionalitateCe este functional, pastreaza, ce nu, transforma sau elibereaza. Acolo unde ti se pare ca depui efort mare, iar costurile sunt foarte mari in raport cu rezultatele, uita-te ce poti schimba. Profesional vorbind, e momentul sa echilibrezi timpul dedicat muncii, cu cel dedicat relaxarii si altor activitati care-ti aduc bucurie. E momentul sa te uiti dupa solutii care sa-ti usureze munca, sa-ti scurteze timpul de lucru sau, dupa caz, sa-ti aduca mai multa implinire. Ce e posibil sa fii si sa faci acum, pentru a avea mai multa bucurie si implinire cu ceea ce faci?E momentul trierii proiectelor, relatiilor, activitatilor, obiceiurilor, astfel incat sa creezi spatiu pentru ceva nou, pentru un nou tu, mai relaxat, mai bucuros, mai viu.IngrijireLuna plina in Fecioara ne ofera prilejul de a ne gandi si a lua masuri pentru bunastarea si sanatatea noastra. De la schimbarea obiceiurilor alimentare, pana la schimbarea majora a stilului de viata, acum suntem inspirati sa gasim solutiile cele mai potrivite si benefice pentru noi. Cu conditia sa fim atenti la corpul nostru, la semnalele pe care ni le transmite si la ceea ce stim pur si simplu ca e bine pentru noi acum.Ce poti sa fii, sa faci si sa creezi, astfel incat sa te simti bine in corpul tau, cu mintea ta si in inima ta? Cum te poti ingriji mai mult, de tot ce esti?PermitereLupta cu ceva din noi sau cu cei din jur nu va face decat sa persitam in tensiune si sa ne limitam, in loc sa mergem inainte si sa ne expansionam. Resentimentele pe care le purtam in noi, de asemenea ne limiteaza si ne intoxica viata. Rezistenta pe care o opunem la ceea ce apare in viata noastra nu este nimic altceva decat un cumul de judecati despre ce e bine si ce e rau pentru noi, o pre-judecata, si in felul acesta ne refuzam experienta si ne anulam puterea si intelepciunea.Prin urmare, acum este esential sa permitem. Sa ne permitem sa fim cine suntem, sa permitem sa simtim exact ce simtim, sa privim inauntru, sa observam evenimentele, fara a judeca, fara a ne opune. Cu cat ne opunem, cu atat mai multa durere producem. In schimb, daca invatam sa plutim, sa stam deasupra valurilor si sa mergem cu ele, distrugerile vor fi minore sau nu vor fi deloc.E important acum sa ne sondam fiinta, sa ne intrebam inima ce vrea. Sa permitem sentimentelor sa fie, sa le cream spatiu sa se manifeste. Sa avem curajul de a ne dori exact ce-si doreste inima noastra. Sa avem curajul sa cerem si sa primim tot ce este si tot ce apare. Fara sa ne opunem, fara sa judecam experienta, doar acceptand ca intr-un fel am cerut totul si uitandu-ne cum putem sa folosim tot ce este.Permiterea tine de feminitate, de energia conceptiei prin acceptare, o energie care acum se cere integrata si folosita in sensul cel mai pur cu putinta. Este momentul sa ne asumam cu adevarat rolul de pantec, acel loc in care creatia este posibila datorita primirii, permiterii si acceptarii. Sa fim pamantul care primeste rodul, care-i da nastere si-l creste. Si apoi sa ingrijim cu iubire acest sol, acest "pamant" care este trupul nostru.RegenerareEste un moment fabulos de regenerare a fiintei si a vietii noastre. De vindecare, eliberare si transformare. De aceea, e posibil sa iasa la suprafata emotii care au fost reprimate, sa apara oameni din trecutul nerezolvat si neclarificat, sa fie repuse pe tapet discutii si disfuctionalitati din relatii trecute si prezente, totul pentru a fi clarificat si vindecat. Avem posibilitatea sa vindecam ceea ce nu am vindecat, sa eliberam ceea ce ne tine pe loc, sa renuntam la drame construite in mintea noastra.Pentru ca aceasta regenerare sa aiba loc, pentru ca viata noastra sa se ridice la un alt nivel de bucurie, prosperitate si implinire, e necesar sa recunoastem adevarul care ni se releva acum. Iar acest adevar, de cele mai multe ori, sta in raspunsul la intrebarea: "ce vreau?" sau "ce stiu despre asta?"Relatiile sunt cele care ne reflecta cel mai fidel, atat punctul in care ne aflam, precum si felul in care dorim sa mergem mai departe. Unele relatii stim pur si simplu ca e timpul sa se incheie, altele simtim ca pot fi transformate.Iar aceasta transformare incepe in inima noastra si continua in mintea noastra, prin alegerea de a renunta le o serie de judecati, asteptari, resentimente. Prin iertare, compasiune si, in definitiv, prin iubire.Relatiile cu familia, vechile sentimente ingropate, se pot vindeca. E posibili sa constientizam ca multe dintre blocajele pe care le resimtim se datoreaza abordarii constrangatoare a relatiei cu trecutul, cu parintii si cu experiente pe care inca nu le-am acceptat.Una peste alta, viata noastra poate fi regenerata acum iar noi putem accesa un nivel mai inalt de constienta, ceea ce inseamna ca suntem pe cale sa ne angajam in noi creatii si noi inceputuri, printr-un fel nou de a fi, gandi si actiona.SchimbareEste o perioada in care pot avea loc schimbari majore. Luna martie in intregime este un spatiu al schimbarii si al creatiilor noi. Sigur ca uneori creatiile noi sunt precedate de asa-zise distrugeri si ca, in aparenta, pierdem ceva pentru a crea altceva. In fond nu e vorba despre pierdere, nu avem ce pierde pentru ca nu detinem nimic cu adevarat, iar viata in sine inseamna o schimbare si o curgere continua.Aceasta Luna plina este ca o pregatire a terenului, o curatenie necesara, pentru ceea ce va urma sa se aseze nou in viata noastra in urmatoarele zile si saptamani.Luna Plina fericita!