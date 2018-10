Astrocafe.ro: Mesajul ingerilor pentru luna octombrie. "Reconfigurare traseu"

Atmosfera generala

In prima parte a lunii

In a doua parte a lunii

In ultima parte a lunii

Copyright

Toate materialele conţinute de acest website - http://www.astrocafe.ro - sunt proprietatea acestuia si sunt protejate de Legea nr. 8/1996 pentru protecţia drepturilor de autor şi a legilor cu privire la mărci şi proprietate intelectuală.



http://www.astrocafe.ro Toate materialele conţinute de acest website - http://www.astrocafe.ro - sunt proprietatea acestuia si sunt protejate de Legea nr. 8/1996 pentru protecţia drepturilor de autor şi a legilor cu privire la mărci şi proprietate intelectuală. Detalii... http://www.astrocafe.ro

Calauzire intuitiva pentru luna OCTOMBRIE cu ajutorul cardurilor oracol. Am folosit 4 seturi: Arhanghelul Gabriel (limba romana) – Doreen Virtue, Mary – Queen of Angels – Doreen Virtue, The Good Tarot – Colette Baron-Reid si Mesaje de la Arhangheli – Delia Muresan.In luna octombrie se aseaza un pic ceata dar iesim si de acolo.Din nou putem avea provocari pe partea financiara, va fi nevoie sa cerem ajutor, va fi nevoie sa invatam sa spunem NU. Sunt provocari la locul de munca sau in anumite proiecte care sunt surse de venit. De asemenea putem avea surprize neplacute: sa nu se prelungeasca un contract, firma la care suntem sa falimenteze, un proiect in care am investit destul de multi bani sa nu reuseasca, o diploma care teoretic trebuie sa ne ajute nu mai este valabila. Pot fi multe schimbari legislative, fiscale care sa ne afecteze. Pot fi si anumite decizii la nivel global care sa ne destabilizeze.Deci fata de energia lunii iunie in care noi trebuia sa decidem sa punem punct, in luna octombrie vin anumite contexte peste noi si va trebui sa vedem ce facem pe mai departe, ca la gps: „reconfigurare traseu”. Va trebui sa avem intelepciunea de a vedea lucrurile exact asa cum sunt: „mi se intampla lucrul asta pentru ca atat a fost!” Cu siguranta ca ne asteapta ceva mult mai bun, totul se intampla cu un motiv si sa nu uitam ca nimic nu este ceea ce pare. Ne este din nou testata credinta si va fi nevoie sa ne lasam din nou in Voia lui Dumnezeu: „Faca-se Voia TA!”.Confirmarea vine de la Arhanghelul Mihail care ne spune ca suntem adusi pe drumul cel bun. Deci tot ceea ce vom trai in luna octombrie este spre binele nostru cel mai inalt chiar daca nu pare asa la prima vedere. Va fi nevoie sa avem curaj si incredere sa facem acele schimbari sanatoase, sa facem salturi in necunoscut.De asemenea vom primi semnale si pe corpul fizic in luna octombrie asa ca va trebui sa ne asumam si un regim de viata sanatos, sa fim atenti la alimentatie, sa facem sport, sa aflam cauzele spirituale ale bolilor, sa avem mai multa grija de noi. Clar ne va astepta un lant de schimbari care sa ne transforme in profunzime. Tot in aceasta luna este important sa avem grija nu doar ce mancam ci si ce gandim. Energia acestei luni ne va ajuta sa materializam foarte usor insa atentie sa nu materializam si pe partea negativa, nu doar pe cea pozitiva. Ca o metafora, luna asta este precum o gradina sau o bucatica de Pamant, vine o calamitate si strica ce am sadit noi acolo si trebuie sa o luam de la inceput, insa de data asta avem mai mare putere de creatie, poate gradina aia am mostenit-o si nu era cum ne doream, acum putem sa o facem pe sufletul nostru. Poate nu cunosteam ce puteam planta acolo si acum ne dam seama ca are un mai mare potential decat credeam inainte. Cam asa se va intampla si cu viata noastra in octombrie.Un alt mesaj important al acestei luni este sa fim atenti sa facem loc pentru ceea ce este potrivit pentru noi, iar iertarea va trebui sa constituie o prioritate. Prin iertare topim resentimentele si tot ceea ce sta in calea implinirii noastre. Asadar daca ceva nu ne iese luna aceasta este pentru ca ceva nu am iertat sau nu ne-am iertat pe noi. Avem toate resursele de care avem nevoie, chiar daca nu pare, si sunt incurajate proiectele noi, sa facem lucrurile diferit, sa iesim din zona de confort.Pana pe 10 octombrie marea provocare este legata de faptul ca lucrurile nu merg conform planului nostru sau asa cum vrei noi. Ne vom trezi dand din picoare ca niste copilasi rasfatati, suparandu-ne ca nu ne ies lucrurile FIX asa cum ne asteptam. Asadar, suntem fortati sa ne amintim ca uneori o intarziere, o schimbare de planuri este spre binele nostru cel mai inalt. Vom avea de lucrat la atasamente, sa lasam lucrurile din mana, ca si apa, sa ia forma cea mai potrivita contextului in care ne aflam. Detasarea, sa facem un pas in spate, sa vedem lucrurile dintr-o alta perspectiva este unul dintre cele mai bune lucruri pe care putem sa il facem in aceasta perioada. Ne mai ajuta sa ne asumam angajamentul in totalitate fata de ceea ce facem, fata de relatiile in care suntem, fata de noi. Asa se vor cerne mult mai usor lucrurile. Sa ne stabilim prioritatile este necesar de asemenea pentru ca vom avea tendinta sa ne imprastiem energie si sa ne trezim fara resurse. Si nu in ultimul rand sa intelegem ca meritam tot ce e mai bun, iar daca nu ne iese ceva nu inseamna ca Dumnezeu nu ne iubeste sau ne pedepseste, ci tocmai pentru ca ne iubeste asa de mult ne protejeaza si ne calauzeste.Din 11 pana pe 22 octombrie suntem chemati la apel, multa actiune, multa treaba, seriozitate, ni se cere sa avem mintea limpede si sa fim concentrati pe ce avem de facut. Este important acest lucru, pentru ca altfel putem spune DA unor proiecte care sa ne pot aduce pierderi sau putem face alte greseli care ne vor costa. Sa ne notam tot ne trece prin cap, chiar daca par idei absurde pentru ca acum este o perioada in care vom fi inspirati. De asemenea, putem avea constientizari si revelatii puternice legate de ceea ce credem noi ca meritam, legate de respectul de sine, legate de abundenta si prosperitate. Sa fim atenti la intuitie, la mesajele primite pentru ca ne vor deschide porti nebanuite.Din 23 octombrie pana la finalul lunii ni se cere sa facem munca de echipa, sa lucram impreuna cu ceilalti, sa impartasim informatii, sa ii incurajam pe cei din jur asa cum am vrea noi sa fim incurajati. Vom avea diverse teste de credinta dar impreuna este mai usor. Va fi nevoie sa facem o evaluare a oamenilor care ne ridica dar si al celor care ne coboara, pentru ca vom realiza ca ne pierdem timpul si energia acolo unde nu este cazul. Suntem adusi pe calea cea buna si ni se arata clar ce schimbari mai avem de facut. Este important sa intelegem ca schimbarea incepe cu noi, si daca cumva facem ceva gresit sa recunoastem ca apoi sa putem actiona diferit. Aceste schimbari pot fi pe toate planurile: pe sanatate, financiar, profesional, personal.Asadar o luna octombrie in care nu suntem lasati sa ne facem de cap ci sunteti luati de manuta si dusi in directia cea mai potrivita pentru noi. Vom da jos multe masti si straturi si vom intelege mai in profunzime unele actiuni ale noastre care ne fac rau. Este perioada in care „reconfiguram traseul” si rezultatele nu vor intarzia sa apara.O luna octombrie cu bucurii si revelatii,