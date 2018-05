Astrocafe.ro: Tangenta – Iesirea de pe roata – mai – saptamana 3

Tranzitul planetelor în Taur – și apropierea LUNII NOI ÎN TAUR (de pe 15 mai 2018) – ce înseamnă UN NOU ÎNCEPUT – ne poartă către aplicații PRACTICE ale tuturor considerentelor teoretice pe care le tot facem în JOCUL AMZ IMPREUNĂ – varianta CREATORUL.Dacă dorim să CREĂM o nouă realitate – nu este suficient să avem O NOUĂ VIZIUNE – ci să găsim și soluții PRACTICE pentru a pune în structură fizică noua viziune.Este clară direcția pentru noua viziune:Ieșirea de pe roata dualității, a suferinței, a luptei dintre bine și rău, lumină și întunericși intrarea într-o altă realitate, în care părțile componente ale lumii: binele și răul, lumina și întunericul LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ ȘI COLABOREAZĂ.Ca să ieșim de pe roată avem nevoie să găsim TANGENTA – acea linie care permite adunarea puterii și depășirea forței gravitaționale a centrului cercului.De ce ne învârtim pe cercul dualității, luptei dintre bine și rău?Ce anume ne ține agățați de acest cerc?Care este CENTRUL CERCULUI și forța gravitațională majoră ce nu ne permite să ieșim din cerc?FRICA?NESIGURANȚA?NEÎNCREDEREA ÎN PROPRIILE PUTERI?Ce mă ține prinsă de cercul suferinței, de ce mă auto-sabotez și fac în mod continuu prostii, deși le observ, în timp ce le fac?Ce mă ține în relații disfuncționale, care îmi iau energia și-mi fac rău, nu-mi permit evoluția și mă afectează în drumul meu personal?De ce nu reușesc să îmi mențin energia și vibrația în mod continuu la un nivel echilibrat și pozitiv? Ce mă atrage ”gravitațional” către vibrația joasă, către pierderile de energie?Răspunsul pe care l-am găsit pentru mine personal este SENZAȚIA DE IZOLARE / SEPARARE și neapartenență.În momentele în care am senzația că sunt SINGURĂ PE LUME, deși sunt înconjurată de oameni – dar eu NU MĂ POT conecta la ei (sau la mine, sau la părțile energetic mai puternice din mine) – mă simt vulnerabilă, fragilă, delicată și lipsită de putere. Și atunci mă simt copleșită de frică: eu sunt atât de mică și lumea din jur, infinit de mare.Senzația este de ”gaură neagră” interioară ce mă atrage cu o forță uriașă spre anihilare.Când reușesc să mă RECONECTEZ la partea de Divin, din mine sau din exteriorul meu (Natura din jur), găsesc puterea să mă rup de ”atracția gravitațională” a stării de neputință, frică, neîncredere și izolare și să fac TANGENTA ce îmi permite să depășesc cercul în care mă învârt, iar și iar.Am constatat că îmi este din ce în ce mai ușor să fac acest lucru folosind susținere din Natură.Și doresc să vă propun tuturor ca și ”tangentă” pentru depășirea gravitației găurii negre reprezentate de senzația de izolare –In toate modurile cu putință.ARBORII SUNT ASOCIAȚII ȘI COLABORATORII VIEȚII pentru oameni.Noi, oamenii, suntem niște arbori mobili.Iar arborii sunt doar ființe / entități fixe, ce trăiesc în alt ritm și cu altă vibrație, fiind aparent legați de anumite locuri.Arborii sunt ”tangenta” pe care noi, oamenii, o putem folosi pentru a ieși din cercul obsesiv al senzației de izolare.Arborii acestui pământ își folosesc rădăcinile (uneori imense) – pentru a se conecta și comunica între ei. Între toți arborii de pe Planetă există o rețea imensă de comunicare și de de echilibrare.Oamenii se pot asocia acestei rețele, folosind-o ca fundament pentru dezvoltarea propriei lor comunicări dincolo de cuvinte și relații energetice.Cu alte cuvinte, nu contează unde ne aflăm geografic.Nu contează că suntem singuri sau alături de ceilalți.Este important să ne simțim conectați și în legătură energetic cu cei cu care dorim și să schimbăm informații și să împărtășim experiențe.În acest fel, la fiecare pas și la fiecare dificultate, putem să avem la îndemână expertiza și experiența multor altor colaboratori / prieteni / asociați.Pentru că vă scriu acest material aflându-mă la Conferința Națională de Gemoterapie și Homeopatie, am ales să vă prezint cea mai ușoară și eficientă modalitate de a ne conecta intim cu energetica arborilor: gemoterapia.Și v-aș invita să încercăm împreună timp de 1-2 săptămâni să interacționăm cu puterea arborilor mari: Nucul, Fagul, Frasinul, Castanul comestibil, Castanul sălbatic sau Stejarul.Fiecare dintre acești arbori, separat, reprezintă puteri ale Naturii de mare stabilizare și mare echilibru. Nu întâmplător semnul zodiacal al Taurului (care este un semn ”de Pământ”) ne vorbește despre stabilizare, împământare, structurare și echilibrare.Pentru că noi toți avem nevoie să găsim centre de stabilizare, de centrare, de echilibrare a energiilor noastre, în această perioadă de mari schimbări energetice și de sisteme de gândire / sociale.Conexiunea cu arborii, plimbările în Natură, statul în aer liber cât mai mult timp, alături de contactul cu Pământul, ne poate fi de mare ajutor.Dar putem și să folosim produsele gemoderivate din arbori, pentru a susține în corpul nostru efectele tip împământare, stabilizare și echilibrare pe sistemele fundamentale: digestiv, urinar, osteo-articular;Avem nevoie să ne acordăm la o energie mai puternică decât putem noi obține, cu ceea ce știm și aplicăm practic în prezent.Avem nevoie de ARBORI pe post de suport – de ”tangentă” care să ne permită să acumulăm suficientă energie cât să învingem gravitația vibrațiilor joase – ce încearcă să ne atragă spre neființă.ARBORII sunt cei care ancorează VIAȚA pe planeta Pământ.Avem nevoie să ne ancorăm și armonizăm cu forța vitală din interiorul lor.Și o putem face mai ușor și mai eficient prin produsele gemoterapice.Ca să puteți simți mai bine arborii, este util să folosiți produsele gemoderivate și v-aș recomanda să folosiți un singur produs odată, pentru a putea percepe mai clar vibrația.(desigur, dacă aveți alte tratamente de luat – nu le întrerupeți – faceți exercițiul nostru Creator doar dacă este posibil!).Ca să vă ușurez alegerea gemoderivatelor din arbori masivi, maiestuoși și cu forță vitală importantă, vă prezint o listă a câtorva dintre proprietățile și posibilitățile lor și veți alege, fiecare, funcție de ce simțiți că vi se potrivește mai bine:– este foarte util pentru cei care se simt singuri, izolați, rupți de întreg și îngreunați de solicitările lumii; este un remediu excelent de echilibrare intestinală, pentru refacerea florei la toți cei cu probleme tip malabsorbție, producție de gaze, tulburări de eliminare (constipație, în special), tulburări de glicemie (susține pancreasul). De asemenea, este un remediu cu acțiune anti-virală, anti-parazitară și anti-fungică importantă (pentru cei cu Candida și alți fungi intestinali) și un mare curățător și protector al pielii.– este un remediu util pentru retențiile de apă, pentru tendința la îngrășare ușoară și celulită, pentru cei care au făcut tratamente cu antibiotice, anti-infamatorii, contraceptive sau alte substanțe chimice (mai ales pe perioade îndelungate, de luni de zile). Are o acțiune detoxifiantă pe sistemul limfatic și pe rinichi, fiind un drenor renal și vezical important.Un fag măreț– este un mare drenor al veziculei biliare (și protector al ficatului), cu acțiune benefică asupra ochilor (alături de Afin, este principalul gemoderivat de îmbunătățire a vederii); este și un dezacidifiant important (la persoanele cu acid uric crescut, fie pe consum de proteine animale, fie pe prezența de ciuperci și Candida) și un mare susținător de rinichi (stimulând eliminarea de acizi la nivelul rinichilor). În plus, ajută și la scăderea colesterolului și la pierderea unor kilograme în plus, în caz de retenție de apă.– au o acțiune de drenaj și curățenie importantă pe sistemul limfatic și venos al corpului; Castanul comestibil (Castanea vesca D1) este util celor ce suferă de stagnare limfatică importantă a membrelor inferioare (sindromul de picioare grele), edeme, varice și alte tulburări pe circulația venoasă, pe când Castanul sălbatic D1 (Aesculus hippocastanum) este mai util dacă apar stări de fragilitate a pereților vaselor de sânge, cu stază limfatică și acumulare de fluide (inclusiv la nivelul aparatului respirator, cu secreții și mucus); dacă nu vă puteți decide pentru un singur produs de castan, puteți să alegeți Poly-gemma 6 – varice/hemoroizi (Plantextrakt Cluj) în care se află o combinație din cei doi castani, laolaltă;– este un susținător important de suprarenale – foarte util la persoane obosite, suprasolicitate, atât fizic, cât și emoțional; util pentru curățarea intestinelor, a sistemului limfatic și a imunității generale; util și în constipații, sau la probleme de sfinctere (enurezis sau ușoare incontinențe urinare, la adulți). Vă propun produsul din muguri de Stejar D1 (dar există și alte produse din Stejar, precum amenții – în stări de astenie sexuală (la bărbați sau femei) sau din ghinde de Stejar (pentru probleme de menopauză sau andropauză).Arborii sunt TANGENTA ce ne poate fi de ajutor pentru ieșirea din cerc.În mod practic și concret.Cu vibrația lor puternică.Gemoderivatele – adică produsele din MUGURII arborilor – reprezintă resursele energetice cele mai puternice disponibile nouă, în momentul actual – pentru procesul de regenerare, reparare interioară și revitalizare a organismului nostru omenesc.Folosiți darul lor.Cum se iau gemoderivatele?Recomand 50 de picături în apă, de 2-3 ori pe zi – zilnic – 1-2 săptămâni (sau pentru cei care doresc o experiență mai prelungită, până la o lună de administrare continuă).Unde găsiți aceste produse?La orice magazin naturist sau la farmaciile care au produse naturale.Gemoderivatele sunt larg disponibile în România.Vă invit să le cunoașteți (dacă nu le-ați mai folosit niciodată) sau să le testați puterea, dacă sunteți deja familiarizați cu produsele.Cu ajutorul gemoterapiei, vă invit să CREĂM ÎMPREUNĂ O VIBRAȚIE DE REGENERARE ȘI REPARARE INTERIOARĂ.Folosim arborii pe post de ”suport” de lansare, pentru a reuși să ne ancorăm în vibrația COMUNICĂRII ÎN REȚEA și a ne îndepărta de senzația de izolare, solitudine și victimizare.Ne armonizăm cu vibrația lor, prin administarea gemoderivatelor și facem procesul să fie mai puternic, pentru că îl facem în același timp.Nimeni NU ESTE SINGUR, abandonat sau lăsat de o parte.SUNTEM CONECTAȚI CU TOȚIILa fel ca arborii, ne întindem RĂDĂCINILE de energie și ne conectăm prin semnalele de polen ale florilor noastre (la noi, oamenii, prin cuvinte și prin zâmbete / priviri)SUNTEM ÎMPREUNĂ și așa construim TANGENTA de ieșire de pe cerc.DOAR ÎMPREUNĂ vom reuși.Ridic în cinstea voastră, a tuturor celor care aleg să iasă din cercul repetițiilor, un pahar cu apă și gemoderivat! Să ne fie cu noroc tuturor!