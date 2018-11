Astrolog renumit: Cum arata astrograma unei femei care a schimbat lumea

Astrograma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daniela Simulescu, astrolog, a spus cum arata astrograma unei femei care a schimbat lumea in mod pozitiv. „In urma unui studiu a aproape 200 de astrograme ale cazurilor prezentate in cartea "Povesti de seara pentru fete rebele", am descoperit ca "astrograma ideala" a unei femei care a schimbat lumea intr-un mod pozitiv arata astfel: Soare in Pesti, Luna in Fecioara, Mercur in Pesti, Venus in Berbec si Marte in Fecioara”, a transmis astrologul Daniela Simulescu in mediul online. Jupiter in Sagetator In alta ordine de idei, Jupiter a intrat in Sagetator pana la inceputul lunii decembrie 2019. Astrologul a explicat ce presupune acest lucru. „Jupiter, astrul considerat M ...