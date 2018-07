Astrologii au tras concluzia: Taurii sunt partenerii perfecti intr-o relatie. Calitatile care ii transforma pe acesti nativi preferatii zodiacului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ai o relatie de iubire cu un Taur? Considera ca ai tras lozul castigator. Potrivit teoriilor astrale, Taurul este partenerul perfect. Iata cateva calitati care il fac astfel: este plin de senzualitate, are o viziune realista asupra vietii, este foarte fidel familiei, este o persoana determinata, gratie influentei pe care o are Venus asupra lui. TAUR – dragoste Nativii in Taur sunt de moda veche atunci cand vine vorba despre dragoste, o combinatie complexa intre duritate si sensibilitate. Pentru lumea din exterior, acestia pot parea siguri pe ei, dar, pe interior, sunt romantici fara pereche care cauta acea iubire care sa dureze o viata. Nevoile nativilor sunt cele de baza: vrei un partener stabil si loial care este conserv ...